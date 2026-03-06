Жена вернувшегося из плена бойца РФ потеряла сознание от радости при звонке

Участник спецоперации Эдуард после возвращения из плена первым делом позвонил жене. Как он рассказал ТАСС, она потеряла сознание от счастья.

«Перед отлётом брал телефон, разговаривал с женой. Я не мог с ней общаться почти полгода, она не знала, жив я или нет. Она в обморок от этого упала», — поделился военнослужащий.

Жена рассказала ему, что старший сын вступил в брак, а младший заканчивает школу. Эдуард признался, что ему непривычно возвращаться в «мирную жизнь». Тем не менее, по его словам, он мечтает о доме и домашней еде. Другой освобождённый военнослужащий также рассказал об удивлении родных и признался в желании принять душ.