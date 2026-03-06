Владимир Путин
6 марта, 04:52

Жена вернувшегося из плена бойца РФ потеряла сознание от радости при звонке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Участник спецоперации Эдуард после возвращения из плена первым делом позвонил жене. Как он рассказал ТАСС, она потеряла сознание от счастья.

«Перед отлётом брал телефон, разговаривал с женой. Я не мог с ней общаться почти полгода, она не знала, жив я или нет. Она в обморок от этого упала», — поделился военнослужащий.

Жена рассказала ему, что старший сын вступил в брак, а младший заканчивает школу. Эдуард признался, что ему непривычно возвращаться в «мирную жизнь». Тем не менее, по его словам, он мечтает о доме и домашней еде. Другой освобождённый военнослужащий также рассказал об удивлении родных и признался в желании принять душ.

Ранее вернувшийся на родину военнослужащий ВС РФ впервые за полтора года разлуки связался с супругой. Их разговор попал на видео. На кадрах слышны радостные возгласы женщины. Голос бойца звучит спокойно, он сообщает об успешном обмене. Также военный признаётся жене в любви.

