«Любовь моя, привет»: Освобождённый боец РФ впервые услышал голос жены после 18 месяцев в плену

Вернувшийся на родину военнослужащий ВС РФ впервые за полтора года разлуки связался с супругой. Их разговор попал на видео, которое опубликовал RT.

Российский военный звонит жене. Видео © RT

На кадрах слышны радостные возгласы женщины. Голос бойца звучит спокойно, он сообщает об успешном обмене. Также военный признаётся жене в любви. Эмоции переполняют обоих — после долгой разлуки каждое слово обретает особый вес.