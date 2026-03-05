Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 14:09

«Любовь моя, привет»: Освобождённый боец РФ впервые услышал голос жены после 18 месяцев в плену

Опубликовано видео первого звонка военного РФ жене после 18 месяцев плена на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yeongsik Im

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yeongsik Im

Вернувшийся на родину военнослужащий ВС РФ впервые за полтора года разлуки связался с супругой. Их разговор попал на видео, которое опубликовал RT.

Российский военный звонит жене. Видео © RT

На кадрах слышны радостные возгласы женщины. Голос бойца звучит спокойно, он сообщает об успешном обмене. Также военный признаётся жене в любви. Эмоции переполняют обоих — после долгой разлуки каждое слово обретает особый вес.

«Дождалась, всё хорошо. Спасибо, что обменяли, не забыли, всё хорошо», — сказал боец.

Напомним, сегодня, 5 марта, стало известно об обмене по формуле «двести на двести». Уже завтра домой вернутся ещё 300 наших бойцов. Освобождённых из плена военных ВС РФ сняли на видео с триколорами.

Посредниками при обмене пленными Украины и России выступили США и ОАЭ
Посредниками при обмене пленными Украины и России выступили США и ОАЭ

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar