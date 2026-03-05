«Любовь моя, привет»: Освобождённый боец РФ впервые услышал голос жены после 18 месяцев в плену
Опубликовано видео первого звонка военного РФ жене после 18 месяцев плена на Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yeongsik Im
Вернувшийся на родину военнослужащий ВС РФ впервые за полтора года разлуки связался с супругой. Их разговор попал на видео, которое опубликовал RT.
Российский военный звонит жене. Видео © RT
На кадрах слышны радостные возгласы женщины. Голос бойца звучит спокойно, он сообщает об успешном обмене. Также военный признаётся жене в любви. Эмоции переполняют обоих — после долгой разлуки каждое слово обретает особый вес.
«Дождалась, всё хорошо. Спасибо, что обменяли, не забыли, всё хорошо», — сказал боец.
Напомним, сегодня, 5 марта, стало известно об обмене по формуле «двести на двести». Уже завтра домой вернутся ещё 300 наших бойцов. Освобождённых из плена военных ВС РФ сняли на видео с триколорами.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.