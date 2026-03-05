Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 16:28

Москалькова сообщила об обмене списками пропавших без вести с Украиной

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила об очередном обмене списками пропавших без вести с украинской стороной. Это произошло после встречи с представителями офиса омбудсмена Украины.

«Сегодня состоялся очередной обмен письмами [для пленных от их близких]. Мы сегодня также обменялись, в очередной раз, сведениями по без вести пропавшим», — заявила Москалькова.

Омбудсмен уточнила, что подобные мероприятия проводятся регулярно в рамках гуманитарного взаимодействия.

Москалькова: Признанный погибшим участник СВО вернулся при обмене пленными
Москалькова: Признанный погибшим участник СВО вернулся при обмене пленными

Напомним, 5 марта прошёл очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. Он состоялся по формуле «двести на двести» при посредничестве США и ОАЭ. Минобороны публиковало видео с радостными бойцами. Им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь и доставят в РФ. При этом уже завтра ожидается новый обмен — «триста на триста».

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Татьяна Москалькова
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar