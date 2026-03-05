Москалькова сообщила об обмене списками пропавших без вести с Украиной
Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила об очередном обмене списками пропавших без вести с украинской стороной. Это произошло после встречи с представителями офиса омбудсмена Украины.
«Сегодня состоялся очередной обмен письмами [для пленных от их близких]. Мы сегодня также обменялись, в очередной раз, сведениями по без вести пропавшим», — заявила Москалькова.
Омбудсмен уточнила, что подобные мероприятия проводятся регулярно в рамках гуманитарного взаимодействия.
Напомним, 5 марта прошёл очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. Он состоялся по формуле «двести на двести» при посредничестве США и ОАЭ. Минобороны публиковало видео с радостными бойцами. Им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь и доставят в РФ. При этом уже завтра ожидается новый обмен — «триста на триста».
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.