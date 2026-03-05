Москалькова сообщила об обмене списками пропавших без вести с Украиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила об очередном обмене списками пропавших без вести с украинской стороной. Это произошло после встречи с представителями офиса омбудсмена Украины.

«Сегодня состоялся очередной обмен письмами [для пленных от их близких]. Мы сегодня также обменялись, в очередной раз, сведениями по без вести пропавшим», — заявила Москалькова.