Москалькова: Признанный погибшим участник СВО вернулся при обмене пленными

Участник спецоперации, признанный погибшим, вернулся в ходе сегодняшнего обмена пленными. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, общаясь с журналистами на белорусско-украинской границе, куда доставили военнослужащих. Она назвала возвращение соотечественников «удивительным моментом».