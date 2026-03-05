Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 13:47

Москалькова: Признанный погибшим участник СВО вернулся при обмене пленными

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Участник спецоперации, признанный погибшим, вернулся в ходе сегодняшнего обмена пленными. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, общаясь с журналистами на белорусско-украинской границе, куда доставили военнослужащих. Она назвала возвращение соотечественников «удивительным моментом».

«В том числе возвращается совершенно замечательный человек, который оказался живым», — поделилась омбудсмен.

Мединский: Россия и Украина обменяются пленными в формате «500 на 500»
Мединский: Россия и Украина обменяются пленными в формате «500 на 500»

Напомним, 5 марта состоялся очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. Он состоялся по формуле «двести на двести» при посредничестве США и ОАЭ. Минобороны публиковало видео с радостными бойцами. Им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь и доставят в РФ. При этом уже завтра ожидается новый обмен — «триста на триста».

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Татьяна Москалькова
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar