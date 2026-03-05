Москалькова: Признанный погибшим участник СВО вернулся при обмене пленными
Обложка © Telegram / Минобороны России
Участник спецоперации, признанный погибшим, вернулся в ходе сегодняшнего обмена пленными. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, общаясь с журналистами на белорусско-украинской границе, куда доставили военнослужащих. Она назвала возвращение соотечественников «удивительным моментом».
«В том числе возвращается совершенно замечательный человек, который оказался живым», — поделилась омбудсмен.
Напомним, 5 марта состоялся очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. Он состоялся по формуле «двести на двести» при посредничестве США и ОАЭ. Минобороны публиковало видео с радостными бойцами. Им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь и доставят в РФ. При этом уже завтра ожидается новый обмен — «триста на триста».
