12 марта, 05:29

Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Белом Колодезе под Харьковом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Военнослужащий 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ открыл огонь по сослуживцам в селе Белый Колодезь Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Мать солдата ВСУ сообщает, что ещё в январе пьяный националист 159-й бригады в населённом пункте Белый Колодезь расстрелял троих сослуживцев, один из которых (солдат Черненко — прим. Life.ru) только недавно был похоронен в Черкассах», — сказал собеседник агентства.

Мать погибшего утверждает, что после случившегося руководство бригады попыталось скрыть обстоятельства произошедшего. Она считает, что данные судебно-медицинской экспертизы могли быть искажены. Женщина также заявляет, что её сын был убит намеренно. По её версии, пулевое ранение в область сердца появилось уже после происшествия в Белом Колодезе.

Ранее сообщалось, что командование Вооружённых сил Украины направило дополнительные подразделения сил специальных операций в Харьковскую область. Речь идёт о группах 6-го полка ССО, известного как «полк рейнджеров». Эти подразделения уже действуют в Волчанском районе и несут потери.

Милена Скрипальщикова
