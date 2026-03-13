Солдат ВСУ разбросало по кварталу от удара ФАБ-3000 — момент попал на видео

Российская авиация применила тяжёлую бомбу по позициям украинской бригады. Удар был нанесён по селу Гуляйпольское в Запорожской области. ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции поразила здание, где располагались бойцы 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Разведывательный дрон зафиксировал момент взрыва, сообщает Telegram-канал «Изнанка».

Казарма была оборудована в обычном двухэтажном жилом доме. Отмечается, что 154-я ОМБр и ранее несла потери: в 2025 году соединение лишилось половины состава в Харьковской области при неудачных попытках наступления. Огромная туча дыма и пыли поднялась над кварталом, фрагменты здания разлетелись по округе.

Удар ФАБ-3000 разнёс казарму ВСУ вместе с личным составом. Видео © Telegram / изнанка

Ранее военно-космические силы России нанесли удар по пунктам управления беспилотниками ВСУ в районах Гришино и Ивановка Днепропетровской области, поразив позиции 152-й егерской бригады и 37-й бригады морской пехоты. Применены боеприпасы ФАБ-500 и ФАБ-3000. Разведывательный дрон заснял момент взрыва: оператора БПЛА противника отбросило взрывной волной, а на кадрах видно, как одного из украинских военных подбрасывает высоко в воздух.