Криминальные авторитеты в тюрьмах Украины уговаривают заключённых не подписывать контракты с Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил военнопленный Андрей Гриценко, пишет РИА «Новости».

«В тюрьмах есть верхушка, которая там заправляет всеми зеками, и вот они стараются прогибать всех, чтобы (заключённые. — Прим. Life.ru) не ходили воевать, потому что лучше посидите ребята, вам же будет лучше», — рассказал Гриценко.

Военнопленный уточнил, что отбывал наказание в исправительном учреждении в Николаевской области. По его словам, он подписал контракт из-за тяжёлых условий содержания, нехватки воды и плохого питания.

Он отметил, что в бараке находилось около 140 человек, значительная часть из них отбывала наказание за уклонение от службы. По его оценке, большинство заключённых не стремится идти на фронт.

Пленный добавил, что за несколько месяцев лишь небольшое число заключённых согласилось на контракт. Он связал это с внутренним давлением со стороны неформальных лидеров.

Ранее сообщалось, что в тыловых районах Украины фиксировали рост небоевых потерь среди военнослужащих. По данным источников, отдельные группы дезертиров действуют против подразделений ВСУ в Сумской области. Сообщалось, что они мстят за практику заградительных отрядов и атакуют силовые структуры.