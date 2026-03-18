«Восток» нанёс удар по опорному пункту ВСУ и технике в Запорожской области

Артиллеристы группировки «Восток» уничтожили опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Удар нанесли с применением РСЗО «Град». Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что позиции обнаружили с помощью беспилотников. После этого координаты передали артиллерийскому расчёту. По данным Минобороны, удар пришёлся по скоплению техники и личного состава противника. В результате, по оценке ведомства, уничтожили несколько единиц техники и десятки военнослужащих.

«В ходе воздушной разведки расчётами БПЛА войск беспилотных систем группировки войск «Восток» были выявлены позиции противника в лесополосе в Запорожской области, где фиксировалось накопление живой силы и техники. Координаты целей противника были переданы расчёту РСЗО «Град» для уничтожения. После выхода на огневую позицию расчёт нанёс огневое поражение противнику в заданном районе», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подразделения «Южной» группировки за сутки поразили объекты связи и укрытия ВСУ. По данным пресс-центра, в зоне боевых действий уничтожили терминал спутниковой связи Starlink, а также антенны и робототехнические комплексы. Удары пришлись по нескольким направлениям, где действовали подразделения беспилотных систем. Также сообщалось о поражении пунктов управления БПЛА и десятков укрытий с личным составом.