Новости СВО. ВС РФ выбили врага из Сопычи и Калеников, ВСУ теряют позиции под Славянском, Зеленский с Залужным унижены в Лондоне, 18 марта Армия России вышла на новые рубежи в Сумской области, ВСУ потеряли ещё несколько населённых пунктов, Киев сдал «Дружбу» из-за выборов в Венгрии, Зеленский ездит по Европе — дайджест Life.ru. 17 марта, 21:07 Армия России освободила два населённых пункта за сутки. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область: освобождение Сопычи

Штурмовики «Севера» разгромили подразделения украинской 104-й бригады Территориальной обороны и заняли село Сопычь. Оно находится на границе с Курской областью.

— Группировка «Север» начала формировать новый плацдарм на территории противника. В трёх километрах к юго-востоку находится село Потаповка. Его освобождение позволит нашим войскам соединиться с подразделениями, занимающими Бобылевку. В этом случае буферная зона на этом участке границы с Россией будет включать в себя уже восемь населённых пунктов, — отметил военный корреспондент Александр Коц.

Российские военнослужащие эвакуировали жителей Сопычи. Операции пытались помешать операторы БПЛА противника. В ходе боёв за село бойцы ВС РФ зачистили свыше 300 зданий.

За сутки ВС РФ ликвидировали в курском приграничье и Сумской области свыше 140 боевиков. Кроме того, уничтожено две бронемашины HMMWV, МТЛБ, гаубица М-114, миномёты, станции РЭБ, пикапы, грузовики и БПЛА.

Подразделения группировки войск «Север» продвинулись вглубь обороны противника и освободили населённый пункт Сопычь. Видео © Telegram / Минобороны России

ДНР: наши войска выбили ВСУ из Калеников, враг отступает

Российские войска освободили в ДНР село Каленики. Во взятии этого населённого пункта приняли участие казаки 6-й отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской бригады имени М.И. Платова.

— Бойцами 6-й казачьей бригады также уничтожен крупный полевой склад ВСУ. Это создало для врага острую нехватку снаряжения и сделало его более уязвимым для новых ударов, — сообщили в 3-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ.

Каленики открывают путь Армии России к Славянску, но перед этим нужно выбить ВСУ ещё из одного населённого пункта.

— Бойцы 3-й армии группировки «Юг», освободив Каленики и Фёдоровку Вторую, движутся к Рай-Александровке — самой высокой точке водораздельного хребта к востоку от Славянска. Противник яростно сопротивляется — пытался прорваться в южную часть Часова Яра. Попытка прорыва купирована, но ситуация остаётся напряжённой, — рассказал военный корреспондент Павел Кукушкин.

Военкор Евгений Поддубный считает, что взять Рай-Александровку будет сложно, так как населённый пункт находится на возвышенности и долгие годы здесь создавался укрепрайон.

Бои продолжаются на Красноармейском направлении. Глава ДНР Денис Пушилин посетил Димитров (Мирноград). В городе остаются мирные жители.

— Разрушения в городе достаточно серьёзные. Понятное дело, что ещё фронт достаточно близко, пока гражданские службы по понятным причинам сюда не заходят, но тем не менее есть понимание, что делать по отношению к гражданским лицам, — сообщил руководитель республики.

Карта СВО на 18 марта 2026 года





Унижение Зеленского в Лондоне: встретили пилот и Залужный

Владимир Зеленский в очередной раз испытал унижение. Если раньше его встречали с ротой почётного караула, то теперь у трапа был только пилот самолёта и посол Украины Валерий Залужный. Ещё и британские журналисты добавили негатива.

— Тур Зеленского под лозунгом «Не забывайте обо мне» свидетельствует о панике на Украине, — пишет The Telegraph.

Глава киевского режима встретился в Лондоне с королём Карлом III и премьер-министром Киром Стармером.

Энергетический провал ВСУ: Украина приняла помощь ЕС по «Дружбе»

Нефтепровод «Дружба», по которому сырьё шло из России в Европу, всё-таки восстановят. Киевский режим согласился на это и даже готов принять помощь из ЕС.

— ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование. Украинцы приветствовали и приняли это предложение. Европейские эксперты готовы приступить к работе незамедлительно. Наш приоритет — обеспечение энергетической безопасности для всех граждан Европы, — заявили главы Евросовета и Еврокомиссии Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен.

Зеленский утверждает, что насосная станция, которая якобы вышла из строя, будет восстановлена за 1,5 месяца. По его словам, ремонт завершится в этот срок, если не будет обстрелов. То есть киевский режим опять переложил ответственность на Россию.

Стоит сказать, что в Венгрии, которая как раз зависит от «Дружбы», 12 апреля 2026 года пройдут парламентские выборы. И энергетическая безопасность страны стоит на повестке дня. Если учесть сроки Зеленского, то депутатов Государственного собрания венграм предстоит выбирать в условиях нефтяного кризиса.

Авторы Даниил Черных