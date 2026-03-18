Подразделения «Южной» группировки за сутки уничтожили терминал Starlink и укрытия Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.

По его словам, удары нанесли по позициям и инфраструктуре связи противника. Основные действия развернулись на краматорском, константиновском и славянском направлениях.

«На краматорском, константиновском и славянском направлениях подразделениями войск беспилотных систем уничтожено семь антенн связи и БПЛА, терминал Starlink, пять наземных робототехнических комплексов. Поражено 3 пункта управления БПЛА, а также 46 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 15 беспилотников противника», — рассказал Астафьев.

Тем временем, банды украинских дезертиров в отместку за заградительные отряды уничтожают спецназ Вооружённых сил Украины в тылу в Сумской области. Силовики выявили в соцсетях информацию о смерти в ДТП командира группы ССО Р. Ферманчука, действовавшей в Сумской области. Это связывают с последствиями посттравматического стрессового расстройства, а также с действиями дезертиров. Согласно источнику, небоевые потери украинских формирований в последнее время участились.