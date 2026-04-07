«Слоеный пирог» в городе: Российские силы закрепились в промзоне и частном секторе Константиновки

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об успехах российских подразделений в Константиновке. Наши бойцы закрепились в промышленной зоне и в кварталах частной застройки.

«В самом городе ещё местами есть «слоёный пирог», но тем не менее мы говорим о том, что мы присутствуем в населённом пункте», — заявил он ИС «Вести». Кимаковский отметил, что оставшимся в городе украинским военным приходится очень тяжело.

Ещё в середине марта начальник Генштаба Валерий Герасимов докладывал, что под контроль Армии России перешло уже более 60% территории этого населённого пункта. Мотострелки вышли на юго-западные окраины и продолжают продавливать оборону вглубь жилых массивов.

Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Там расположен крупный транзитный узел железной дороги. Этот город критически важен для ВСУ с точки зрения снабжения их Краматорско-Славянской группировки.