Освобождение всей территории Донецкой Народной Республики (ДНР) станет реальностью после того, как военных ВСУ выдавят из Краматорско-Славянской агломерации. Такой прогноз дал советник главы региона Игорь Кимаковский.

Особое внимание он уделил городу Константиновка, назвав его южными воротами указанного района. Взятие этого населённого пункта, по мнению советника, позволит серьёзно прижать неприятеля с южного направления.

«Противник понимает, что… для них, когда мы подойдем к этой агломерации, для них это уже смерти подобно», — заявил Кимаковский в разговоре с ИС «Вести». Он добавил, что для наших сил это станет началом русской весны.

Вслед за Константиновкой останутся Доброполье и Дружковка. В этом случае вся оставшаяся под контролем противника часть ДНР — а именно Краматорско-Славянская агломерация — будет очищена от ВСУ.

Ранее стало известно, что ВС РФ завершили освобождение ЛНР. По данным Минобороны РФ, задачу выполнили подразделения группировки «Запад» в ходе активных наступательных действий. Теперь административные границы региона полностью очищены от ВСУ.