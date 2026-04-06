Стало известно об охвате российскими войсками ключевого города в ДНР

Российские войска наступают на Константиновку, ключевой город в ДНР, обходя его с флангов. Как передаёт Telegram-канал «Иди и смотри», штурмовые группы ВС РФ уже ведут бои за железнодорожный вокзал города.

Российские силы, как уточняется, развивают наступление, обходя украинские позиции на западном и северном флангах Константиновки.

А накануне глава ДНР Денис Пушилин доложил о тактическом продвижении подразделений ВС России в Красном Лимане. Согласно его заявлению, штурмовые группы группировки «Запад» ведут наступательные действия в северо-восточном секторе населённого пункта.