Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 11:20

Стало известно об охвате российскими войсками ключевого города в ДНР

Российские силы зажимают Константиновку с двух сторон, бои идут за вокзал

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска наступают на Константиновку, ключевой город в ДНР, обходя его с флангов. Как передаёт Telegram-канал «Иди и смотри», штурмовые группы ВС РФ уже ведут бои за железнодорожный вокзал города.

«Штурмовки в Константиновке ведут бои за здание железнодорожного вокзала», — говорится в публикации.

Российские силы, как уточняется, развивают наступление, обходя украинские позиции на западном и северном флангах Константиновки.

Энергетический террор: ВСУ использовали «графитовые бомбы» для удара по ДНР

А накануне глава ДНР Денис Пушилин доложил о тактическом продвижении подразделений ВС России в Красном Лимане. Согласно его заявлению, штурмовые группы группировки «Запад» ведут наступательные действия в северо-восточном секторе населённого пункта.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar