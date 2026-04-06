Энергетический террор: ВСУ использовали «графитовые бомбы» для удара по ДНР

Украинские войска при атаке на энергообъекты ДНР применили «графитовые бомбы» — снаряды, которые разрываются в воздухе и осыпают линии электропередачи тонкими нитями, вызывая короткие замыкания. Данную информацию передали в пресс-службе штаба обороны республики.

© Пресс-служба Штаба Обороны ДНР

«Вечером 5 апреля боевики вновь применили тактику комбинированного налёта на объект критической инфраструктуры республики. Системой «Купол Донбасса» подавлено и отклонено от курса 10 ударных БПЛА», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сводные мобильные огневые группы ФСБ, Минобороны и Росгвардии сбили ещё 6 крылатых беспилотников. Хоть трём украинским дронам удалось прорваться и достичь цели, однако, как подчеркнули в ведомстве, они нанесли энергообъекту незначительный урон.

Ранее Минобороны России сообщило об ударах по объектам военной инфраструктуры Украины, включая цеха по производству систем управления для оперативно-тактических ракет, энергообъекты, а также места хранения и сборки беспилотников. Были атакованы пункты дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 159 районах. В Чёрном море флот уничтожил четыре безэкипажных катера и ракету «Нептун-МД».