Минобороны России заявило о нанесении ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Среди поражённых целей – цеха по производству систем управления и комплектующих для оперативно-тактических ракет, энергетические объекты, используемые ВСУ, а также места хранения и сборки беспилотников.

Кроме того, за минувшие сутки были атакованы пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 159 районах. В Чёрном море силами флота уничтожены четыре безэкипажных катера и ракета «Нептун-МД». Российская ПВО за сутки также перехватила 12 управляемых авиабомб, три снаряда HIMARS, две ракеты «Нептун» и 693 БПЛА в зоне СВО.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин доложил о тактическом продвижении подразделений ВС России в Красном Лимане. Согласно его заявлению, штурмовые группы группировки «Запад» ведут наступательные действия в северо-восточном секторе населённого пункта.