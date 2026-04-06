На Украине забили тревогу: Российский «Спирит-030» оставил ВСУ без козырей в небе

В зоне боевых действий зафиксировано массовое появление у российских военнослужащих миниатюрных спутниковых терминалов «Спирит-030» — это произошло после того, как доступ к Starlink для ВС РФ был заблокирован. О такой ситуации рассказал в своём Telegram-канале советник главы оборонного ведомства Украины Сергей Бескрестнов, более известный под псевдонимом Флеш.

По словам Бескрестнова, прежде у российской армии имелись станции спутниковой связи, однако их габариты были крупными, из-за чего украинские операторы без труда их вычисляли. Флеш добавил, что сейчас на линию фронта поставляются именно терминалы «Спирит-030» в портативном исполнении, работающие в паре со специализированным геостационарным спутником.

Благодаря этому стало возможным использовать антенны диаметром всего 30 сантиметров вместо прежних 90. Советник подчеркнул, что россияне уже наладили серийную отправку таких устройств в район проведения СВО.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин доложил о тактическом продвижении подразделений ВС России в Красном Лимане. Согласно его заявлению, штурмовые группы группировки «Запад» ведут наступательные действия в северо-восточном секторе населенного пункта.