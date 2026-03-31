«Произошла аномалия»: Спутник Starlink на орбите внезапно отключился

Американская система глобального интернета Starlink столкнулась с непредвиденной ситуацией на орбите. Компания SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, официально подтвердила потерю телеметрии с одним из своих аппаратов. Инцидент классифицирован как «аномалия», произошедшая в минувшее воскресенье.

Проблемы возникли у спутника под номером 34343, находившегося на высоте примерно 560 километров над поверхностью планеты. Связь с устройством прервалась внезапно, однако инженеры быстро оценили обстановку. В официальном заявлении подчёркивается, что случившееся не создаёт новых угроз для Международной космической станции (МКС) и её экипажа.

Также исключена опасность для готовящейся миссии НАСА «Артемида-2». Представители проекта успокоили общественность, отметив отсутствие рисков для пилотируемых полетов и работы орбитальных комплексов. Несмотря на потерю контакта, ситуация находится под полным контролем наземных служб.

Специалисты продолжают пристальное наблюдение за вышедшим из строя аппаратом и любыми возможными фрагментами, которые могли образоваться. Инженерные группы приступили к детальному анализу данных, чтобы понять природу сбоя. Главная цель сейчас — точно установить источник неисправности.

Команды SpaceX и NASA активно работают над выявлением первопричины инцидента. Как только обстоятельства прояснятся, будут оперативно приняты все необходимые корректирующие меры. Это позволит предотвратить подобные ситуации в будущем и обеспечить надежность сети.