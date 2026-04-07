Российская армия имеет все шансы перейти в ещё большее наступление и завершить спецоперацию победой уже текущей весной, так как листва и потепление помогут в продвижении войск. Об этом пишет New York Times (NYT).

«У России есть преимущество в солдатах и технике, и она постарается использовать их вместе с важнейшей весенней выгодой: листвой, которая помогает скрыть наступающие войска от вездесущих беспилотников, охотящихся и поражающих практически всё, что движется», — сказано в публикации.

Там подчёркивается, что сейчас продвижение войск ВС РФ идёт в основном за счёт пехоты, а не танков и другой бронетехники, при этом солдаты идут на штурм небольшими группами, избегая тем самым окружения. Также все наступательные действия совершаются по лесополосам, поэтому приход весны скроет бойцов от глаз противника. Войска РФ порываются через водохранилище на реке, высохшее после подрыва плотины в 2023 году.

«На водохранилище выросли густые заросли, деревья в несколько раз выше роста человека. У противника появилась возможность накапливать силы и маневрировать там с максимальной скрытностью», — сказал командир батальона беспилотных летательных аппаратов 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ подполковник Олег Тягнибок.

Офицеры ВСУ объяснили, что это всё даст Армии России больше преимуществ, потому что у неё больше живой силы и пехоты.

Ранее «Военное обозрение» написало, что российские войска за сутки продвинулись на одном из ключевых участков. Речь идёт о Славянско-Краматорском направлении. Под наш контроль перешла территория площадью около 18 квадратных километров. Наступление велось между Калениками и Никифоровкой. В результате этих действий был закрыт так называемый Никифоровский выступ. Подразделения вышли к Рай-Александровке — важному оборонительному узлу ВСУ.