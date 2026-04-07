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Регион
Опубликовано 7 апреля, 11:35

Царёв: Россия пошла на два компромисса по Украине после переговоров с США

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Политик Олег Царёв заявил, что Россия по итогам консультаций с США согласилась на два компромисса по Украине, однако Владимир Зеленский проигнорировал их ради продолжения боевых действий. В частности, Москва не стала требовать все регионы, вошедшие в состав РФ по Конституции, а остановилась только на Донбассе, отметил собеседник «Царьграда».

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Американцы должны были додавить Зеленского, но не смогли этого сделать. Затем Брюссель и Киев попросили у Москвы гарантии безопасности. Она снова согласилась на компромисс: гарантии должны были вступить в силу не раньше подписания мирных соглашений. Однако вместо выхода из Донбасса Украина начала предлагать другие варианты, в том числе создание экономической зоны.

«Но выходить Зеленский не хочет, и Британия с Европой этого не хотят – то есть они все хотят, чтобы война продолжалась», — подчеркнул Царёв.

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Кстати, по мнению спикера крымского парламента Владимира Константинова, Владимир Зеленский сознательно затягивает переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он требует от Запада гарантий безопасности, но отнюдь не для своей страны.

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