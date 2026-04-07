Политик Олег Царёв заявил, что Россия по итогам консультаций с США согласилась на два компромисса по Украине, однако Владимир Зеленский проигнорировал их ради продолжения боевых действий. В частности, Москва не стала требовать все регионы, вошедшие в состав РФ по Конституции, а остановилась только на Донбассе, отметил собеседник «Царьграда».

Американцы должны были додавить Зеленского, но не смогли этого сделать. Затем Брюссель и Киев попросили у Москвы гарантии безопасности. Она снова согласилась на компромисс: гарантии должны были вступить в силу не раньше подписания мирных соглашений. Однако вместо выхода из Донбасса Украина начала предлагать другие варианты, в том числе создание экономической зоны.

«Но выходить Зеленский не хочет, и Британия с Европой этого не хотят – то есть они все хотят, чтобы война продолжалась», — подчеркнул Царёв.

Кстати, по мнению спикера крымского парламента Владимира Константинова, Владимир Зеленский сознательно затягивает переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он требует от Запада гарантий безопасности, но отнюдь не для своей страны.