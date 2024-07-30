Сериалу "Санта-Барбара" 40 лет: 7 интересных фактов, о которых вы точно не знали
Популярный сериал о жизни богатых людей в небольшом городке Санта-Барбара тронул сердца телезрителей во многих странах мира. И сегодня ему исполняется 40 лет! В честь такого события Life.ru подготовил несколько интересных фактов о самой известной мыльной опере.
История богатых семей, живущих в небольшом, но престижном городке в Калифорнии, привлекла внимание зрителей во всём мире. Люди в Америке, Европе и странах бывшего Советского Союза бросали свои дела и бежали к телевизорам, когда начинала играть заставка "Санта-Барбары".
Некоторые даже вели записи, чтобы следить за событиями, происходящими с кланом Кэпвеллов и их главными соперниками — семьёй Локриджей. Зрители переживали за героев сериала как за своих близких, волнуясь, например, вышел ли из комы СиСи, помирились ли Круз и Иден. И удивить вас могут не только неожиданные сюжетные повороты самого сериала, но и эти факты о нём.
1. Первая серия совпала с Олимпиадой
Фото © "Санта-Барбара" (сериал 1984–1993), режиссёр Рик Бенневитц и др., сценаристы Бриджит Добсон, Джером Добсон и др. / Kinopoisk
Нарочно или по стечению обстоятельств, но первая серия "Санта-Барбары" была показана на американском телевидении 28 июля 1984 года. И именно в этот день прошла церемония открытия Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.
2. Почему резко менялись персонажи
Если вы смотрели хотя бы половину серий "Санта-Барбары", то наверняка замечали, что некоторых персонажей иногда слишком резко могло "убить" стихийным бедствием или не пойми откуда взявшимися бандитами. Всё дело в том, что режиссёры — супруги Добсон — прислушивались к критике фанатов и устраняли неугодных героев, если публике кто-то сильно не нравился.
3. Съёмок в Санта-Барбаре никогда не было
Фото © "Санта-Барбара" (сериал 1984–1993), режиссёр Рик Бенневитц и др., сценаристы Бриджит Добсон, Джером Добсон и др. / Kinopoisk
По сюжету история сериала разворачивалась в одноимённом курортном городке. Это в Америке, штат Калифорния. Интересно, что на самом деле в этом месте не сняли ни одной сцены — всё действо происходило в 150 километрах от городка в павильонах Голливуда.
4. Два дня рождения у героев и потерянные родственные связи
В сериале поклонники также замечали ляпы и ошибки. Например, у персонажа Келли Кэпвелл было два дня рождения — зимой и весной. Такая же ситуация произошла и с её отцом СиСи — у него тоже случилось два праздника в разные сезоны. А ещё был брат Грант, про которого забыли даже сценаристы. В одной серии он представлялся старшим братом Келли, а в другой — младшим.
5. Герой один — актёров шесть
Фото © "Санта-Барбара" (сериал 1984–1993), режиссёр Рик Бенневитц и др., сценаристы Бриджит Добсон, Джером Добсон и др. / Kinopoisk
Одним из главных героев сериала был СиСи Кэпвелл. Помимо того, что он 200 серий пролежал в коме, так этого персонажа ещё и изображали шесть совершенно разных актёров:
- Ллойд Бокнер — появился только в рекламе, принять участие в сериале не успел из-за сердечного приступа.
- Питер Марк Ричман — играл роль с июля по сентябрь 1984 года.
- Пол Бёрк — был СиСи с сентября по октябрь 1984-го.
- Чарльз Бейтмен — перенял эстафету в октябре 1984-го и играл Кэпвелла по ноябрь 1985 года.
- Жарстин Уитнесс — был в сериале с ноября 1985-го по январь 1986-го.
- Джед Аллан — самый узнаваемый СиСи Кэпвелл. Актёр семь с половиной лет непрерывно не выходил из роли, а это около 2050 серий.
6. В России сериал не показали полностью
Те, кто застал время, когда сериал "Санта-Барбара" крутили по ТВ, помнит, что мыльная опера выходила в 20:30 на телеканале РТР (сегодня — "Россия-1"). Но интересно и то, что в эфир сериал выпустили не весь. Транслировать новинку начали сразу с 217-й серии, а закончили на 2040-й, хотя в сериале всего 2137 серий.
7. Внушительные гонорары
Фото © "Санта-Барбара" (сериал 1984–1993), режиссёр Рик Бенневитц и др., сценаристы Бриджит Добсон, Джером Добсон и др. / Kinopoisk
Известно, что за работу над мыльной оперой супруги и сценаристы Добсон получили $30 миллионов. А зарплата актеров за один съёмочный день составляла $1–2 тыс. Очень внушительная сумма для тех лет.
Wikipedia, © "Санта-Барбара" (сериал 1984–1993), режиссёр Рик Бенневитц и др., сценаристы Бриджит Добсон, Джером Добсон и др. / Kinopoisk