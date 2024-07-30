Сериалу "Санта-Барбара" 40 лет: 7 интересных фактов, о которых вы точно не знали

История богатых семей, живущих в небольшом, но престижном городке в Калифорнии, привлекла внимание зрителей во всём мире. Люди в Америке, Европе и странах бывшего Советского Союза бросали свои дела и бежали к телевизорам, когда начинала играть заставка "Санта-Барбары".

Некоторые даже вели записи, чтобы следить за событиями, происходящими с кланом Кэпвеллов и их главными соперниками — семьёй Локриджей. Зрители переживали за героев сериала как за своих близких, волнуясь, например, вышел ли из комы СиСи, помирились ли Круз и Иден. И удивить вас могут не только неожиданные сюжетные повороты самого сериала, но и эти факты о нём.

1. Первая серия совпала с Олимпиадой

Фото © "Санта-Барбара" (сериал 1984–1993), режиссёр Рик Бенневитц и др., сценаристы Бриджит Добсон, Джером Добсон и др. / Kinopoisk

Нарочно или по стечению обстоятельств, но первая серия "Санта-Барбары" была показана на американском телевидении 28 июля 1984 года. И именно в этот день прошла церемония открытия Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.

2. Почему резко менялись персонажи

Если вы смотрели хотя бы половину серий "Санта-Барбары", то наверняка замечали, что некоторых персонажей иногда слишком резко могло "убить" стихийным бедствием или не пойми откуда взявшимися бандитами. Всё дело в том, что режиссёры — супруги Добсон — прислушивались к критике фанатов и устраняли неугодных героев, если публике кто-то сильно не нравился.

3. Съёмок в Санта-Барбаре никогда не было

Фото © "Санта-Барбара" (сериал 1984–1993), режиссёр Рик Бенневитц и др., сценаристы Бриджит Добсон, Джером Добсон и др. / Kinopoisk

По сюжету история сериала разворачивалась в одноимённом курортном городке. Это в Америке, штат Калифорния. Интересно, что на самом деле в этом месте не сняли ни одной сцены — всё действо происходило в 150 километрах от городка в павильонах Голливуда.

4. Два дня рождения у героев и потерянные родственные связи

В сериале поклонники также замечали ляпы и ошибки. Например, у персонажа Келли Кэпвелл было два дня рождения — зимой и весной. Такая же ситуация произошла и с её отцом СиСи — у него тоже случилось два праздника в разные сезоны. А ещё был брат Грант, про которого забыли даже сценаристы. В одной серии он представлялся старшим братом Келли, а в другой — младшим.

5. Герой один — актёров шесть

Фото © "Санта-Барбара" (сериал 1984–1993), режиссёр Рик Бенневитц и др., сценаристы Бриджит Добсон, Джером Добсон и др. / Kinopoisk

Одним из главных героев сериала был СиСи Кэпвелл. Помимо того, что он 200 серий пролежал в коме, так этого персонажа ещё и изображали шесть совершенно разных актёров: Ллойд Бокнер — появился только в рекламе, принять участие в сериале не успел из-за сердечного приступа.

— появился только в рекламе, принять участие в сериале не успел из-за сердечного приступа. Питер Марк Ричман — играл роль с июля по сентябрь 1984 года.

— играл роль с июля по сентябрь 1984 года. Пол Бёрк — был СиСи с сентября по октябрь 1984-го.

— был СиСи с сентября по октябрь 1984-го. Чарльз Бейтмен — перенял эстафету в октябре 1984-го и играл Кэпвелла по ноябрь 1985 года.

— перенял эстафету в октябре 1984-го и играл Кэпвелла по ноябрь 1985 года. Жарстин Уитнесс — был в сериале с ноября 1985-го по январь 1986-го.

— был в сериале с ноября 1985-го по январь 1986-го. Джед Аллан — самый узнаваемый СиСи Кэпвелл. Актёр семь с половиной лет непрерывно не выходил из роли, а это около 2050 серий.

6. В России сериал не показали полностью

Те, кто застал время, когда сериал "Санта-Барбара" крутили по ТВ, помнит, что мыльная опера выходила в 20:30 на телеканале РТР (сегодня — "Россия-1"). Но интересно и то, что в эфир сериал выпустили не весь. Транслировать новинку начали сразу с 217-й серии, а закончили на 2040-й, хотя в сериале всего 2137 серий.

7. Внушительные гонорары

Фото © "Санта-Барбара" (сериал 1984–1993), режиссёр Рик Бенневитц и др., сценаристы Бриджит Добсон, Джером Добсон и др. / Kinopoisk