Никогда не делайте этого, если не хотите бомжевать: 5 денежных примет

Приметы могут различаться в разных культурах и обществах, но часто имеют общие черты — они основаны на суевериях и вере в то, что определённые действия могут повлиять на финансовую удачу. Некоторые из них притягивают деньги, а некоторые отталкивают. Как известно, сбережения имеют не только трудолюбивые люди, но и удачливые. Порой намного важнее оказаться в нужное время в нужном месте, чем безвылазно сидеть на работе. Во-первых, чтобы разбогатеть, необходимо искренне верить, что вы сможете этого добиться. А во-вторых, нужно обязательно соблюдать пять денежных примет, о которых расскажет Life.ru.

Не передавайте деньги после захода солнца

Если дать деньги в долг в тёмное время суток, то, вероятнее всего, их не вернут. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniy Agarkov

Считается, что все финансовые манипуляции должны проходить при свете дня, иначе они обречены на провал. Более того, нельзя пересчитывать финансы вечером, иначе не избежать крупных расходов, но если это сделать необходимо, то сумму следует разложить на чистом полу и считать на нём. Занимать деньги или давать в долг тоже категорически запрещается после захода солнца. Это связано с тем, что ночью тёмные силы оказывают негативное влияние на все финансы, так что в это время их лучше "прятать". Ну а если вы всё же одолжили кому-то денег вечерком, то готовьтесь к тому, что они к вам не вернутся.

В кошельке должен быть порядок

Финансовое благополучие начинается с порядка в кошельке. Деньги любят бережное отношение, поэтому не стоит хранить их как попало. Во-первых, купюры нельзя мять и складывать, они должны быть всегда прямыми и лежать аккуратно в определённых местах. Во-вторых, разбрасывать их по всему дому тоже не следует, иначе не будет стабильного дохода. Складывать купюры лучше по порядку: от меньших к большим. Также всегда важно знать, сколько у вас есть денег, ведь они любят счёт. Если относиться к финансам неаккуратно, то они не будут притягиваться к тому, кто их не ценит.

Не выносите мусор на ночь

Почему нельзя выносить мусор после захода солнца? Так можно "вынести" благополучие из дома. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Эта примета, наверное, одна из самых популярных, но, к сожалению, некоторые люди ею пренебрегают. Связана примета, как несложно догадаться, с теми же потусторонними силами, которые активизируются после захода солнца. Считается, что в это время нельзя выносить из дома личные вещи, даже если это отходы, иначе плохие люди могут навести порчу и сглаз, используя их, а "нечистые" им помогут. Также мусор символизирует всё то, что вы нажили, поэтому, вынося его вечером или ночью, можно "вынести" и благополучие. Если вам всё-таки жизненно необходимо избавиться от отходов в тёмное время суток, то у мусорки обязательно нужно произнести "Меняю отходы на доходы" и только после этого выбрасывать всё ненужное.

Пустой кошелёк — путь к нищете

Порой ситуации вынуждают "выгрести последнее", но этого категорически нельзя делать. Важно, чтобы в кошельке оставалась хотя бы одна купюра и несколько монет, ведь пустой кошелёк символизирует бедность и точно не сможет притянуть другие деньги. То же правило касается и копилок. Позаботьтесь о том, чтобы в доме всегда хранился небольшой запас и деньги не покидали его совсем, так в доме всегда будет благополучие. А если вы решите опустошить закрома, не спешите забирать всё до последней копейки, оставьте немного на будущее. Пустая копилка ещё одна плохая финансовая примета.

Не берите из рук в руки

Денежная примета: нельзя брать деньги из чужих рук. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Этой приметой пользовались ещё в Древней Руси. Уже тогда люди верили, что определённые предметы нельзя передавать из рук в руки, иначе можно перетянуть на себя проблемы другого человека или, наоборот, отдать ему свою удачу. Также считалось, что через деньги можно навести порчу, поэтому их сначала клали на деревянную поверхность, а потом уже брали в руки. Если ситуация безвыходная, то можно взять деньги левой рукой, она минимизирует риски. Но лучше всего передавать деньги только через предмет: положили — взяли, так вы не притянете на себя лишнего и не отдадите нужное.