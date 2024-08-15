Людям с этими датами рождения ударит по голове кармой сам Дракон

Китайский гороскоп предвещает интересные и непростые события в конце августа 2024 года. Если вы родились в год одного из знаков, конфликтующих с Драконом, то готовьтесь к испытаниям. Что ждёт тех, чьи даты рождения пересекаются с этими знаками? Давайте разберёмся.

Когда год Собаки в китайском гороскопе

Дракон против всех: как защититься от кармических испытаний. Фото © "Шедеврум"

Ваш год рождения: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018. Конец августа 2024 года для тех, кто родился в год Собаки, будет особенно напряжённым. Вражда между Драконом и вашим покровителем уходит корнями в древность, и этот раз не станет исключением. Вас могут ждать конфликты в семье или на работе, которые могут перерасти в настоящие баталии. Важно не поддаваться на провокации и избегать крупных ссор, особенно в период с 25-го по 31 августа. Эти дни станут настоящим испытанием на прочность.

Китайский гороскоп: Бык и Дракон

Карма августа: кто пострадает под натиском Дракона. Фото © "Шедеврум"

Ваш год рождения: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. Для рождённых в год Быка конец августа 2024 года может стать временем трудных решений. В работе возможны неудачи, которые в силах поколебать вашу уверенность в себе. Дракон не любит упёртости, и это может привести к столкновениям, особенно если вы будете настаивать на своём. Постарайтесь не брать на себя лишнюю ответственность и избегайте споров с начальством. Главное — сохранять спокойствие и не рисковать.

Когда в китайском гороскопе год Козы

Конфликт с Драконом: какие знаки столкнутся с трудностями в августе. Фото © Kandinsky

Ваш год рождения: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015. Для вас конец августа станет настоящим испытанием на эмоциональную стойкость. Дракон и Коза — природные антиподы, и их столкновение в 2024 году будет особенно ощутимым. В этот период могут всплыть старые нерешённые проблемы, которые вы давно пытались забыть. Лучшее, что можно сделать, — сосредоточиться на своём внутреннем мире и попытаться решить накопившиеся вопросы.

Рождённые в год Кролика по китайскому гороскопу

Внимание, Дракон: каким китайским знакам зодиака конец августа принесёт проблемы. Фото © "Шедеврум"

Ваш год рождения: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. Рождённым в год Кролика по китайскому гороскопу придётся особенно внимательно относиться к мелочам в конце августа. Дракон может привнести в вашу жизнь неожиданность, которая может нарушить привычный порядок вещей. Будьте внимательны к своим действиям и словам, избегайте крупных покупок и новых начинаний в этот период. Малейшая ошибка может обернуться большими потерями, поэтому осторожность станет вашим лучшим союзником.

Как подготовиться к удару Дракона?

Дракон на тропе войны: кого ждёт кармический удар в августе. Фото © "Шедеврум"