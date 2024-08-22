Народный артист Российской Федерации Олег Газманов признаётся, что ему удалось сохранить связь, в основном, только с теми своими украинскими друзьями, кто покинул свою страну. С остальными общение пока сведено к минимуму, и это — для их же безопасности. Об это поведал сам певец и композитор в новом сезоне шоу "Дайте сказать".

Олег Газманов рассказал, общается ли он со своими украинскими друзьями. Видео © Life.ru

"Сейчас очень сложно общаться и опасно для них, прежде всего. Поэтому я общаюсь с моими друзьями, которые уже покинули Украину. Это и мои друзья, и просто знакомые музыканты есть, которые понимают, что происходит, и просто спасаются", — признаётся Газманов.

А вот с кем артисту постоянно приходится иметь дело, так это с проукраинскими ботами и ЦИПсО. По словам Газманова, в интернет-пространстве его атакуют целые "боевые виртуальные бригады".

"Возьмите любую мою статью и откройте комментарии, посмотрите, у вас волосы дыбом встанут. Они как под копирку с разных аккаунтов пишут одно и то же. Вот сейчас какая-то компания пишет, какой дом у Газманова, целая вилла в Италии. Да нет у меня нет виллы в Италии. У меня там небольшая квартира, которую я купил 20 лет назад, когда у нас вообще опасно было на улицу выходить в 90-х. Я заработал денег, купил, мы ездили туда отдыхать. У меня эту квартиру уже отняли, всё, успокойтесь, нет её", — пояснил артист.

Полный выпуск "Дайте сказать" с Олегом Газмановым смотрите здесь.