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26 августа, 01:03

Степашин раскрыл, когда могут начаться переговоры России и США по Украине

Степашин: США и Россия будут говорить об Украине после американских выборов

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин считает, что переговоры между Россией и США относительно украинского конфликта всё-таки состоятся. В беседе с ТАСС он предположил, что они начнутся после американских президентских выборов.

По его мнению, значимые переговоры, касающиеся Украины, скорее всего, будут отложены до завершения американского избирательного процесса. Политик отметил, что в настоящее время нет активных европейских посредников, способных сыграть ключевую роль в переговорах. Степашин считает, что современные европейские лидеры не могут сравниться с их предшественниками.

«Ну разве можно Гельмута Коля сравнить с Шольцем? Даже Ангела Меркель посильнее. Или Макрон с его безумным открытием Олимпийских игр. Я встречался с Жаком Шираком, это были личности. Я уже не говорю про генерала де Голля. Поэтому — только Госдеп США, собственно, определяющий внешнюю финансовую и военную политику», — добавил он.

По словам бывшего премьер-министра РФ, для США продолжение конфликта в Украине становится всё менее выгодным. В частности, он указывает на то, что американцы уже извлекли максимум из оборонных контрактов и сталкиваются с колоссальным внутренним долгом. В заключение он отметил, что Россия в данный момент не имеет возможности вести диалог с Украиной. Степашин уверен, что переговоры должны идти с теми, кто фактически управляет и финансирует конфликт.

Ватикан выступил за решение конфликтов путём мирных переговоров
Ватикан выступил за решение конфликтов путём мирных переговоров

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова пойти на мир с Россией, если это будет предполагать уступку территорий. Он подчеркнул, что Киев не рассматривает возможность использования своих земель в качестве условия для мирных переговоров.

Кирилл Сосновских
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