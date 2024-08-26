Ватикан выступил за решение конфликтов путём мирных переговоров

Ватикан снова поднимает важный вопрос о мирных переговорах как пути к разрешению международных конфликтов. Апостольский нунций Анте Йозич заявил, что Ватикан активно продвигает идею переговоров и стремится к поиску мирных решений для сложных ситуаций. На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко он подчеркнул, что для стабильности в Европе необходим новый мирный договор.

«Все игроки должны собраться… Ватикан приложит все усилия, чтобы найти мирное решение, которое всегда тяжело находить. Только мирные решения, разговор могут дать результат», — отметил представитель Ватикана в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По его словам, Папа Римский выступает против санкций, поскольку они имеют широкий негативный эффект и не решают суть конфликтов. Также апостольский нунций выразил уверенность в том, что Папа Римский посетит Белоруссию в будущем.