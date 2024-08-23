Папа римский постоянно спрашивает, как дела у Лукашенко, рассказали в Ватикане
Посланник папы римского: Франциск постоянно интересуется делами Лукашенко
Папа римский, Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / Andrew Medichini, Валерий Шарифулин
Папа римский Франциск постоянно интересуется делами президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил апостольский нунций архиепископ Анте Йозич, который завершает свою миссию в республике.
«Когда я заходил в дверь, он [Франциск] сказал: «А как Лукашенко?» Не «бонджорно», не «добрый день», а «как Лукашенко?» — заявил Йозич на встрече с президентом Белоруссии.
Архиепископ заметил, что между понтификом и Лукашенко сложились хорошие отношения на основе важных принципов. Также апостольский нунций подчеркнул, что в качестве посланника папы работал не только для католиков, а для всех.