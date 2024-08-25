Зеленский высказался о переговорах с Россией
Зеленский заявил, что не готов обменивать территории на мир
Владимир Зеленский заявил, что Киев не станет соглашаться на мир при условии уступки территорий. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Украина не готова использовать свои территории как вариант предложения мира», — сказал Зеленский индийским журналистам.
Напомним, что в середине июня президент РФ Владимир Путин озвучил условия для начала мирных переговоров с Украиной — Киев должен вывести войска с территорий ДНР и ЛНР, а также Запорожья и Херсонщины и официально отказаться от намерения вступить в НАТО и прочие военные альянсы. По мнению российского лидера, проект стамбульских отношений от 2022 года может стать базой для новых переговоров. Путин подчеркнул, что именно Запад помешал Киеву принять условия и пойти на перемирие.
Однако после начала украинской операции в Курской области Путин заявил, что с теми, кто наносит удары по гражданским, говорить не о чём. Глава МИД Сергей Лавров опроверг все сообщения о дипломатических контактах с Киевом, а Министерство иностранных дел РФ официально исключило такую возможность. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал, что Незалежная умоется кровью после попытки вторгнуться в Курскую область, а спикер МИД Мария Захарова заявила, что с «бандитской хунтой» не о чём говорить.
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