Зеленский высказался о переговорах с Россией

Напомним, что в середине июня президент РФ Владимир Путин озвучил условия для начала мирных переговоров с Украиной — Киев должен вывести войска с территорий ДНР и ЛНР, а также Запорожья и Херсонщины и официально отказаться от намерения вступить в НАТО и прочие военные альянсы. По мнению российского лидера, проект стамбульских отношений от 2022 года может стать базой для новых переговоров. Путин подчеркнул, что именно Запад помешал Киеву принять условия и пойти на перемирие.