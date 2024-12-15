Тигр Борис прошёл 200 километров, чтобы найти тигрицу, с которой его разлучили

Амурский тигр Борис совершил 200-километровое путешествие, чтобы вновь встретиться с тигрицей, с которой они вместе росли в неволе. Хотя это событие произошло ещё в 2015 году, оно стало широко известно лишь после публикации в The Journal of Wildlife Management.

Когда Борис и Светлая были котятами, их обнаружили в дикой природе осиротевшими и отправили в реабилитационный центр. Там они подросли, окрепли и освоили навыки охоты. В возрасте полутора лет тигров выпустили в дикую природу на Дальнем Востоке, но для расширения ареала их расселили на значительном расстоянии друг от друга.

Несмотря на это, Борис удивил учёных, преодолев 200 километров практически по прямой, чтобы найти Светлую. Спустя полгода стало известно, что у пары родились тигрята.

История Бориса и Светлой — не единственный успех программы реинтродукции амурских тигров. Вместе с ними в дикую природу выпустили ещё четырёх хищников, трое из которых успешно адаптировались. Один из представителей начал охотиться на скот в китайских деревнях, и его пришлось вернуть в зоопарк для участия в программе разведения.

Остальные тигры продолжают жить в дикой природе и уже успели принести потомство — исследователи зафиксировали не менее шести помётов.