В Якутии нашли останки котёнка саблезубого тигра, которому 35 тысяч лет
В вечной мерзлоте на северо-востоке Якутии обнаружили останки саблезубого малыша из семейства кошачьих. Об этом рассказывает Scientific Reports.
Останки саблезубого котёнка. Фото © Nature.com
Ещё в 2020 году учёные нашли тушу малыша крупного хищника. Кости, мех и органы оказались в хорошей сохранности. Находку исследовали и поняли, что это — молодая особь саблезубой кошки (Homotherium latidens), которой уже 35 тысяч лет. Отдельно отмечают, что у малыша необычная форма морды: большой рот и крошечные ушки. Передние лапы удивительно удлиненны, а массивная шея покрыта тёмной шерстью. Учёные предполагают, что ему было всего три недели от роду.
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Life.ru / Kandinsky