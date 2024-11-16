В Якутии нашли останки котёнка саблезубого тигра, которому 35 тысяч лет

Ещё в 2020 году учёные нашли тушу малыша крупного хищника. Кости, мех и органы оказались в хорошей сохранности. Находку исследовали и поняли, что это — молодая особь саблезубой кошки (Homotherium latidens), которой уже 35 тысяч лет. Отдельно отмечают, что у малыша необычная форма морды: большой рот и крошечные ушки. Передние лапы удивительно удлиненны, а массивная шея покрыта тёмной шерстью. Учёные предполагают, что ему было всего три недели от роду.