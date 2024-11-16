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16 ноября, 12:04

В Якутии нашли останки котёнка саблезубого тигра, которому 35 тысяч лет

В вечной мерзлоте на северо-востоке Якутии обнаружили останки саблезубого малыша из семейства кошачьих. Об этом рассказывает Scientific Reports.

Останки саблезубого котёнка. Фото © Nature.com

Останки саблезубого котёнка. Фото © Nature.com

Ещё в 2020 году учёные нашли тушу малыша крупного хищника. Кости, мех и органы оказались в хорошей сохранности. Находку исследовали и поняли, что это — молодая особь саблезубой кошки (Homotherium latidens), которой уже 35 тысяч лет. Отдельно отмечают, что у малыша необычная форма морды: большой рот и крошечные ушки. Передние лапы удивительно удлиненны, а массивная шея покрыта тёмной шерстью. Учёные предполагают, что ему было всего три недели от роду.

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Обложка ©

Life.ru / Kandinsky

Николай Рюмин
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