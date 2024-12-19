Под Хабаровском водитель насмерть сбил амурского тигра и сбежал с места ДТП
Очередное ДТП с краснокнижным амурским тигром произошло Хабаровском крае. Там неизвестный водитель сбил насмерть редкого хищника и скрылся с места аварии.
Согласно предварительной информации автоинспекторов, это случилось 18 декабря около 23:00.
«Неопознанный водитель на федеральной трассе А-370 «Хабаровск-Владивосток», двигаясь по новой объездной на 3 км в направлении Владивостока, сбил тигра. Нарушая ПДД, он покинул место происшествия», — сообщает краевая госавтоинспекция.
Сбитый на дороге тигр. Фото © t.me/gibdd27
Полученные травмы оказались смертельными для хищника. На месте трагедии работают следственно-оперативная группа и полицейские из районного отдела ГИБДД. Тело животного передали экспертам. С места происшествия изъяли часть бампера. Сейчас сотрудники полиции ищут автомобиль и водителя.
Госавтоинспекция предупреждает: вблизи места происшествия был замечен другой тигр, который тоже может выйти на дорогу. Водителям рекомендуют проявлять повышенную осторожность, чтобы избежать столкновения с животным.
Ранее в Приморье тоже произошла подобная трагедия: ещё один амурский тигр, внесённый в Красную книгу, погиб под колёсами автомобиля в Находкинском округе. Хищник неожиданно выскочил на трассу, что стало неожиданностью для 34-летней женщины-водителя с 16-летним стажем.
t.me/gibdd27