Под Хабаровском водитель насмерть сбил амурского тигра и сбежал с места ДТП

Очередное ДТП с краснокнижным амурским тигром произошло Хабаровском крае. Там неизвестный водитель сбил насмерть редкого хищника и скрылся с места аварии.

Согласно предварительной информации автоинспекторов, это случилось 18 декабря около 23:00.

«Неопознанный водитель на федеральной трассе А-370 «Хабаровск-Владивосток», двигаясь по новой объездной на 3 км в направлении Владивостока, сбил тигра. Нарушая ПДД, он покинул место происшествия», — сообщает краевая госавтоинспекция.

Сбитый на дороге тигр. Фото © t.me/gibdd27

Полученные травмы оказались смертельными для хищника. На месте трагедии работают следственно-оперативная группа и полицейские из районного отдела ГИБДД. Тело животного передали экспертам. С места происшествия изъяли часть бампера. Сейчас сотрудники полиции ищут автомобиль и водителя.

Госавтоинспекция предупреждает: вблизи места происшествия был замечен другой тигр, который тоже может выйти на дорогу. Водителям рекомендуют проявлять повышенную осторожность, чтобы избежать столкновения с животным.