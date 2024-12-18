В Приморье автомобиль насмерть сбил краснокнижного амурского тигра

В Приморском крае в результате ДТП погиб краснокнижный амурский тигр. Машина сбила животное в Находкинском городском округе, сообщает центр «Амурский тигр».

Автомобиль насмерть сбил краснокнижного амурского тигра в Приморье. Обложка © Центр «Амурский тигр»

«В Находкинском городском округе Приморского края в результате ДТП погиб тигр. Обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в сообщении.

На место аварии приехали сотрудники охотнадзора региона. После проверок полиция примет решение в соответствии с законодательством.

Автомобиль, который насмерть сбил тигра в Приморье. Фото © Telegram / Полиция Приморья

В управлении МВД по региону уточнили, что тигр неожиданно выскочил на трассу «Артём — Находка — порт Восточный». 34-летняя женщина-водитель с 16-летним стажем не заметила хищника. Она пострадала и госпитализирована.