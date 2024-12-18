Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 декабря, 13:30

В Приморье автомобиль насмерть сбил краснокнижного амурского тигра

В Приморском крае в результате ДТП погиб краснокнижный амурский тигр. Машина сбила животное в Находкинском городском округе, сообщает центр «Амурский тигр».

Автомобиль насмерть сбил краснокнижного амурского тигра в Приморье. Обложка © Центр «Амурский тигр»

Автомобиль насмерть сбил краснокнижного амурского тигра в Приморье. Обложка © Центр «Амурский тигр»

«В Находкинском городском округе Приморского края в результате ДТП погиб тигр. Обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в сообщении.

На место аварии приехали сотрудники охотнадзора региона. После проверок полиция примет решение в соответствии с законодательством.

Автомобиль, который насмерть сбил тигра в Приморье. Фото © Telegram / Полиция Приморья

Автомобиль, который насмерть сбил тигра в Приморье. Фото © Telegram / Полиция Приморья

В управлении МВД по региону уточнили, что тигр неожиданно выскочил на трассу «Артём — Находка — порт Восточный». 34-летняя женщина-водитель с 16-летним стажем не заметила хищника. Она пострадала и госпитализирована.

Кнайсль встретила амурского тигра по пути в нацпарк в Приморье
Кнайсль встретила амурского тигра по пути в нацпарк в Приморье

Ранее Life.ru писал, что в конце ноября в Приморье был сбит ещё один хищник, занесённый в международную Красную книгу. ДТП произошло в районе 88-го километра трассы Владивосток – Находка – Порт Восточный. Пострадавшее животное убежало в лес.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / The Len

Наталья Афонина
  • Новости
  • Животные
  • ДТП
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar