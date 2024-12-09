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9 декабря, 03:40

Кнайсль встретила амурского тигра по пути в нацпарк в Приморье

Карин Кнайсль в приморском селе Красный Яр. Обложка © Telegram / Центр «Амурский тигр»

Карин Кнайсль в приморском селе Красный Яр. Обложка © Telegram / Центр «Амурский тигр»

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, ставшая амбассадором деятельности по сохранению амурского тигра в России, посетила нацпарк «Бикин» в Приморье и по дороге туда встретила хищника. Об этом сказано в сообщении центра «Амурский тигр».

«В ходе визита состоялась встреча с сотрудниками особо охраняемой природной территории, а также экскурсия по социальной и природоохранной инфраструктуре, созданной центром «Амурский тигр» в самом парке и его столице селе Красный Яр Пожарского района», — говорится в записи в телеграм-канале.

В личном телеграм-канале Кнайсль написала, что по пути из Хабаровского края в Приморье увидела на дороге амурского тигра. Однако сфотографировать хищника она не успела, так как тот ушёл в лес.

«Это так отличается от политики ЕС по охоте на волков… Медведь, волки, тигры в России не называются «проблемными медведями, проблемными волками». Они — часть жизни», — написала Кнайсль.

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Ранее Life.ru рассказывал, как в приморском нацпарке «Земля леопарда» впервые запечатлели полную семью амурских тигров. Это подтверждает существование «рассеянного прайда», где кошки большую часть времени проводят поодиночке, но иногда собираются вместе.

Артур Лапсаков
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