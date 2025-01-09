В Тверской области рассказали о судьбе памятника в форме консервной банки

Скандальный памятник в форме «консервной банки» вернут на место в город Бологое Тверской области. Как стало известно, монумент, который вызвал у местных жителей много противоречивых эмоций, убрали временно, чтобы исправить ошибку и убрать лишнюю букву «Н» в слове «Леннинград».

«Вся конструкция не будет меняться, будет меняться ошибка, допущенная подрядчиком. Нужно было убирать, потому что то, что попытались сделать мобильно, не снимая основную конструкцию, некрасиво получилось. Это ещё один повод поругать власти», — пояснила изданию «Подъём» глава управления культуры администрации Ольга Комлева.

Арт-объект необычной формы посвящён присвоению Бологому звания города трудовой доблести. Памятник был установлен 28 декабря, но через несколько дней его закрыли тентом, а после и вовсе убрали. Но за тот короткий срок, что конструкция «радовала» глаза местных жителей, её успели раскритиковать. Во-первых, за лишнюю букву в названии города, а во-вторых, за форму «консервной банки».

И хотя многие просили убрать сомнительный арт-объект насовсем, власти заявили, что скоро он вернётся на прежнее место. Сама Комлева и вовсе считает памятник «очень прикольной штукой».