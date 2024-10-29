Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 00:20

В Тверской области задержали мужчину, поджёгшего человека в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено дело об убийстве после находки обгоревшего тела

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после обнаружения обгоревшего тела мужчины. Подозреваемого в жестоком убийстве задержали в городе Бологое Тверской области, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

По информации следствия, инцидент произошёл 27 октября. У подвального входа на Лиговском проспекте был найден сгоревший труп мужчины. Подозреваемым в совершении преступления оказался 35-летний житель Петрозаводска. Как оказалось, он напился и поджог незнакомого ему человека, который скончался от полученных травм. После этого преступник сбежал.

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после обнаружения обгоревшего тела мужчины возле подвального входа на Лиговском проспекте. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

«Фигуранту предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в сообщении.

В Пермском крае подросток зарезал мать, пытавшуюся остановить его ссору с братом
В Пермском крае подросток зарезал мать, пытавшуюся остановить его ссору с братом

Тем временем в Туле пьяная толпа из 12 человек избила полицейского. Инцидент произошёл после того как 37-летний правоохранитель сделал им замечание по поводу распития алкоголя в общественном месте.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evgeniy Medvedev

Анатолий Цейко
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar