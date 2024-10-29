В Тверской области задержали мужчину, поджёгшего человека в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после обнаружения обгоревшего тела мужчины. Подозреваемого в жестоком убийстве задержали в городе Бологое Тверской области, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

По информации следствия, инцидент произошёл 27 октября. У подвального входа на Лиговском проспекте был найден сгоревший труп мужчины. Подозреваемым в совершении преступления оказался 35-летний житель Петрозаводска. Как оказалось, он напился и поджог незнакомого ему человека, который скончался от полученных травм. После этого преступник сбежал.

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после обнаружения обгоревшего тела мужчины возле подвального входа на Лиговском проспекте. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

«Фигуранту предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в сообщении.