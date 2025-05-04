Калинов мост, река Смородина, Сивка-Бурка: Что на самом деле значат эти названия из русских сказок

Наверняка многие во время чтения русских народных сказок думали, что река Смородина так называется, потому что в ней вместо воды течёт смородиновый сок... А Калинов мост сделан из веточек калины... И Сивка-Бурка — сивый и бурый конь одновременно. А Соловей-разбойник — это один человек, и он вряд ли существовал в реальности. В этом материале мы расскажем, почему такие теории о персонажах и локациях русских народных сказок и былин в корне неправильны.

Река Смородина

Река Смородина не имеет никакого отношения к кустам смородины у вас на даче. Фото © «Шедеврум»

А вы тоже в детстве думали, что по реке Смородине течёт ягодный морс и как раз поэтому она так называется? Вы были неправы. На самом деле теки в ней реальный ягодный морс, река в восточнославянском эпосе называлась бы уж точно не «смородиной». Её бы, наверно, называли «вонной» или каким-нибудь другим словом с корнем «воня». Всё дело в том, что «воня» на языке древних славян как раз обозначало приятный запах. А вот «смрад» и «смород» — это древнее славянское обозначение нестерпимой вони. Так что к ягоде смородине река никакого отношения не имеет. Это мерзкая, смрадная, вонючая река, которая выполняет роль границы между миром живых и миром мёртвых. Интересно, какой из этих двух миров так загрязнил речку, что её пришлось назвать Смородиной?

Калинов мост

Калинов мост не имеет никакого отношения к ягоде калине и танцу «Калинка-малинка». Фото © «Шедеврум»

Если речка Смородина — граница между живым и мёртвым мирами, то Калинов мост — это КПП. Калина красная оказывается шикарным ингредиентом для настоек, танцевать «Калинку-малинку» легко и приятно, но осуществим ли в реальности архитектурный проект Калинова моста? Строить мост через реку из кустарниковых веточек? Серьёзно? На самом деле Калинов мост, как и река Смородина, не имеет отношения к ягодам. Мост через реку Смородину называется так из-за температуры. В древнерусском языке было слово «калить» — то есть нагревать металл до красного или белого цвета. Отсюда же «раскалённое железо». Калинов мост сделан из металла, и он нагрет до такой высокой температуры, что приобретает красный оттенок. На этом сходство с ягодой калиной заканчивается. Богатырям приходилось преодолевать действительно серьёзные испытания — драться с чудовищем на раскалённом металле посреди вонючей реки.

Сивка-Бурка, вещая каурка

Эта лошадь была не только сивая, бурая и каурая одновременно, она ещё предсказывала будущее! Доказательств не будет. Фото © Wikipedia

«Сивка-Бурка, вещая каурка, встань передо мной, как лист перед травой!» — это была любимая фраза сказочников из Пудожского уезда Олонецкой губернии. Больше всего историю про обычного деревенского парня и волшебного коня любили именно там. Но какого цвета этот благородный колдовской скакун? На самом деле того цвета, что в природе не встречается.

Сивая лошадь — это некоторый «мутант» от мира вороной масти. Жеребёнок рождается вороным (чёрным), но в период пубертата становится сивым, то есть чёрно-белым. Бурая масть — это когда лошадь коричневая, вернее, тёмно-каштановая. Среди конезаводчиков масть считается производной от рыжей. Каурая лошадь — это бежевый цвет шерсти. Сивка-Бурка и правда волшебный конь: если у него действительно три масти одновременно, то это даже более невероятно, чем трёхцветный кот. Впрочем, такое сочетание цветов как раз было придумано древними сказителями, чтобы чётко отделить реальность от вымысла. «От сивки, от бурки, от вещей каурки…» — это очень распространённая среди восточных славян присказка, которая может находиться в начале абсолютно любой сказки, былины или легенды.

Идолище поганое

Славяне быстро забыли своих языческих богов после крещения, даже придумали какие-то обидные прозвища. Фото © Wikipedia / Евгений Кибрик

Итак, поганое Идолище. За какие проступки люди вообще заслуживают такие прозвища? А может, древние славяне просто любили оценивать людей по внешности? «Голова у него с пивной котёл, а глазища у проклятого с пивны чаши, а носище был калёна стрела, в плечах косая сажень, а туловье будто куча сена несметная», — примерное описание объекта исследования. Идолище представляется громадным: косая сажень — это два с половиной метра. Люди даже в высоту такими не вырастают, а Идолище такое огромное в ширину. Голова размером с пивную бочку и глаза размером с пивные кружки — это тоже эпично. Радует только то, что в такие громадные органы зрения, если что, несложно попасть копьём. Так почему Идолище и почему поганое? Дело в том, что как «идолище», так и определение «поганый» означают похожие вещи. Идолами называли статуи языческих богов, а погаными — самих язычников. Возможно, вы знаете английское слово pagan — этимология та же самая. Язычников вокруг христианской Руси было достаточно: сначала печенеги, потом половцы, а следом и татаро-монголы. Правда, хан Батый, заставивший русские земли платить ясак, согласно персидским летописям, был крещёным христианином.

Соловей-разбойник

А кем был былинный Соловей-разбойник? Неужели тоже монголом? Фото © Wikipedia / Ivan Yakovlevich Bilibin

Соловей-разбойник — это, наверное, самый известный из врагов Ильи Муромца. Он обитает не очень далеко от Чернигова, но уже на землях, заселённых вятичами, сидит на «сыром дубу», а его отца зовут Одихмантий. Впрочем, «одихмантий» может расшифровываться следующим образом: «одих» — это накидка для совершения обрядов в дороге, а «мантий» — это какая-то ловушка. И в исторический контекст это прекрасно вписывается. На землях, которые заселили вятичи, много лет жили финно-угорские племена, например мордвины или марийцы. У них было принято называть себя «птичьими» прозвищами, особенно если речь шла о разбойниках. Получается, Одихмантий — это тот, кто заманивал путника в засаду. А тактика у финно-угорских разбойников была следующая: когда путник подъезжает близко, разведчик свистит птичьим свистом, чтобы оповестить об этом всю ораву. Дальше другие разбойники, вооружённые дубинками, прыгают с деревьев и грабят честной народ. В летописях XV века даже встречается история о мордовском разбойнике Соловье. Его казнили в Нижнем Новгороде.