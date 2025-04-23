Ер, ять и всё, что мы потеряли: 6 букв русского алфавита, которые в СССР стремились уничтожить

Практически через год после своего триумфального прихода к власти большевики решили покончить с Российской империей раз и навсегда. На бумаге. В свою годовщину, 10 октября 1918 года, молодое Советское государство выпустило декрет «О введении новой орфографии». Далее начинается Гражданская война, которая внесла в данную инициативу забавную чехарду: пока населённый пункт находился под контролем большевиков, там печатали так же, как и мы сейчас. Стоило ему перейти под контроль белогвардейцев, ер ненадолго возвращался. Стоит ли рассказывать, кто в итоге победил? В материале увековечим память шести букв, от которых Советы избавились.

Буква Ѣ (ять)

Кажется, реформу правописания готовили гимназисты, они ненавидели ять что есть силы. Фото © Freepik

Кошмар любого гимназиста, буква Ѣ (ять) — это символ дореволюционной России. Раньше она была нужна, чтобы обозначать специальный звук между «и» и «э», потому что такая фонема существовала, пожалуй, ещё во времена первых Романовых. Но к 1917 году уже никто, кроме изолированных в тайге сообществ, так не говорил. Между тем с 1911 года назревала реформа орфографии, но вместо Николая II её осуществили большевики. С одной стороны, чисто по-человечески букву «ять» жаль, ведь это большой пласт нашей истории. Но после того, как её заменили на букву «е», многие вздохнули свободно: больше не надо было запоминать несколько лишних правил. Теперь Ѣ исчез изо всех славянских языков.

Буква Ѳ (фита)

Фита — это красноречивый пример орфографических странностей. Узкоспециализированная буква. Фото © Freepik

Ѳ (фита) употреблялась в русском языке нечасто. До революции она была в алфавите, но писали её только тогда, когда слово было явным греческим заимствованием. Например, вместо «Афины» писали «Аѳины», вместо «миф» — «миѳъ». Возможно, таким образом, напрямую скопировав греческое «ф», хотели отдать дань одной из самых набожных и древних православных стран. Наши монахи не один и не два раза совершали паломничество на Афон. Или Аѳонъ... В любом случае, большевики были против религии, поэтому религиозную букву тоже убрали.

Буква І (и десятеричное)

Десятеричное и пропало только из русского языка. В других его оставили. Фото © Freepik

Ещё один кошмар гимназиста. Заметьте, не «гiмназiста»! Мы только что совершили грубейшую ошибку в правилах употребления и десятеричного. Оно никогда, никогда не ставилось перед согласными. Пример нормального употребления — «сіять какъ алмазъ». Заметьте, что и десятеричное пишется перед гласной буквой, что фонетически начинается с и краткого. А ещё употребление разных версий буквы «и» зависело даже от смысла слов. Если мы имели в виду Вселенную, надо было писать «мiръ». Если просто какой-нибудь мирок — «миръ». От этой головной боли большевики тоже всех избавили.

Буква Ѵ (ижица)

Это латинское Ѵ? Или всего лишь ижица? Сейчас разберёмся! Фото © Freepik

Этой букве повезло, она «умирала, умерла» ещё задолго до революции. Ижица присутствовала в алфавите, но не на бумаге. А история тут была такая же, как и с фитой. Но если фита писалась там, где были видны греческие корни, то ижица должна была появляться в религиозной лексике. Например, мѵро — это святое масло, которым помазывают императоров, поэтому ижица. Сѵнодъ — церковный парламент, введённый Петром I для того, чтобы назначить главой церкви императора. А ещё ижицу использовали в осетинском алфавите Андреаса Шёгрена.

Буква Ӭ (э умлаут)

Буква «Ӭ» обозначала звук, который есть в германских языках, но не сильно популярен в славянских. Фото © Freepik

Если вы хоть раз в жизни учили немецкий, то помните, что такое умлауты. Это две точки, которые ставятся над буквами O, A и U. Если следовать этой логике, то наше родное ё получится «е умлаутом». Здесь начинается самое интересное. Если сравнить наше слово «ёлка» с немецким словом möchten, может показаться, что и там и там есть ё. Так вот, когда кажется — надо креститься, ибо немецкое ö произносится как ё, из которого убрали и краткое в начале. И да, именно этот звук обозначали буквой «Ӭ». Так что в дореволюционной словесности правильно было писать не «Гёте», а «Гӭте».

Буква Ъ (ер)

«Еръ» живёт в наших сердцах, возможно, он там навсегда. Фото © Freepik

Говорить, что буква «Ъ» исчезла из русского языка, конечно, некорректно. Но и говорить, что «еръ» чудесным образом воскрес, тоже некорректно. Вместо ера, который обозначал то, что слово заканчивается твёрдым звуком, мы получили твёрдый знак, и он нужен нам в редких случаях. По непонятным причинам жители Москвы зависят от твёрдого знака сильнее, чем петербуржцы. Там, где у москвичей подъезд, у петербуржцев — парадная. И никаких «еровъ».