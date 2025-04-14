ФСБ рассекретила документы о казни пионера-героя Вити Коробкова в Крыму

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Управление ФСБ по Крыму и Севастополю рассекречивает архивные материалы, проливающие свет на героические и трагические страницы истории региона. Среди обнародованных документов — подробности о судьбе юного партизана Вити Коробкова, его отца Михаила и других борцов крымского подполья.

Михаил Коробков и его сын Виктор состояли в подпольной сети юго-восточного Крыма, а позже присоединились к партизанскому отряду. В феврале 1944 года их направили в Феодосию из лесного лагеря, так как Михаил страдал от обострения туберкулёза, несовместимого с суровыми условиями зимы. Однако 14 февраля фашисты схватили обоих. Несмотря на жестокие пытки, ни отец, ни сын не раскрыли врагу сведений о своих товарищах. Михаила расстреляли 28 февраля вместе с другими партизанами, а 15-летнего Витю — 9 марта.

Рассекреченный протокол допроса Ибрагима Аганина, работавшего переводчиком у оккупантов, раскрывает, что казнь Вити совершил Эмиль Нюрнберг, швед по происхождению. До войны он жил в селе Шведендорф на Херсонщине, а после оккупации примкнул к фашистам, прославившись особой беспощадностью при допросах. В документах также упоминаются ранее неизвестные имена юных героев. Например, девочка по имени Люся, разведшая расположение немецких батарей юго-западнее Феодосии. Она была схвачена вместе с двумя другими подростками и расстреляна после мучительных допросов.

Память о Вите Коробкове увековечена в Крыму: в Феодосии его именем названы школа №4, где он учился, и одна из улиц. В 1959 году в городском сквере на улице Горького воздвигли памятник юному герою. В Симферополе бюст Вити установлен на аллее пионеров-героев в Детском парке.