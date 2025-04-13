В РВИО рассказали, как Красная армия освободила Вену 80 лет назад

Советские войска весной 1945 года освободили Вену от немецко-фашистских захватчиков, сохранив её архитектурное наследие. Об этом рассказал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Перед наступлением на Вену советское руководство издало распоряжение о неприменении тяжёлого вооружения в городе. Целью было минимизировать разрушения и сохранить жизни мирных жителей. Гитлер, в свою очередь, рассматривал Вену как ключевой узел обороны и перебрасывал туда подкрепления с других участков фронта.

Мягков подчеркнул, что советское правительство изначально заявило о целях освобождения Австрии от нацистского режима, а не об оккупации. Маршал Толбухин обращался к жителям Вены с призывом о помощи Красной Армии в освобождении города.

«Первое, что наше правительство сделало перед вступлением на территорию Австрии, это выступило с заявлением, что советские войска пришли туда не для того, чтобы ее оккупировать или менять в ней социально-экономический строй, а чтобы освободить ее от нацистского режима, и вывести из-под власти немцев», — отметил Мягков.

Ключевым моментом штурма стало взятие Имперского моста (Райхсбрюке) десантом Дунайской военной флотилии. Мост удалось захватить неповреждённым, что позволило окружить и уничтожить немецкую группировку в восточной части города.

Несмотря на случаи осквернения могил советских воинов, память о Победе Красной Армии сохраняется в Австрии. После войны нейтралитет дал Австрии экономические и политические преференции.