Федеральная служба безопасности России опубликовала архивные документы, касающиеся массовых убийств мирных граждан в концентрационном лагере Треблинка в Польше во время Второй мировой войны.

В августе 1944 года 65-я армия 1-го Белорусского фронта освободила лагерь. С конца 1941 до июля 1944 года там «ежедневно расстреливали и удушали газами до 2500 человек». Эсэсовцы и обученные в Травниках бывшие советские военнопленные охраняли это заведение. Лагерь делился на две части: рабочий и «лагерь смерти».

Допросы арестованных охранников подтвердили, что лагерь предназначался для массового уничтожения евреев и поляков. Каждый день эшелоны с людьми приезжали из разных стран Европы, включая Германию, Польшу и Чехословакию. Заключённых обманывали, обещая отправку в Палестину.

Документы также указывают на жестокое обращение с заключёнными. Их мучили голодом и регулярно расстреливали. Эксперты оценивают, что в двух частях лагеря погибли до 7 миллионов евреев, поляков и цыган.