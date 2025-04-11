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11 апреля, 02:20

Расстреливали и травили газом тысячи человек: Рассекречены документы по концлагерю Треблинка

ФСБ рассекретила данные о массовых убийствах в концлагере Треблинка в Польше

Мемориал на месте лагеря Треблинка. Обложка © wikipedia.org

Мемориал на месте лагеря Треблинка. Обложка © wikipedia.org

Федеральная служба безопасности России опубликовала архивные документы, касающиеся массовых убийств мирных граждан в концентрационном лагере Треблинка в Польше во время Второй мировой войны.

В августе 1944 года 65-я армия 1-го Белорусского фронта освободила лагерь. С конца 1941 до июля 1944 года там «ежедневно расстреливали и удушали газами до 2500 человек». Эсэсовцы и обученные в Травниках бывшие советские военнопленные охраняли это заведение. Лагерь делился на две части: рабочий и «лагерь смерти».

Допросы арестованных охранников подтвердили, что лагерь предназначался для массового уничтожения евреев и поляков. Каждый день эшелоны с людьми приезжали из разных стран Европы, включая Германию, Польшу и Чехословакию. Заключённых обманывали, обещая отправку в Палестину.

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Документы также указывают на жестокое обращение с заключёнными. Их мучили голодом и регулярно расстреливали. Эксперты оценивают, что в двух частях лагеря погибли до 7 миллионов евреев, поляков и цыган.

Ранее ФСБ обнародовала допрос палача вермахта Фойербаха, который повесил 120 человек. Его захватили советские войска в марте 1944 года во время боёв за Керчь.

Лия Мурадьян
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