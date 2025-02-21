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21 февраля, 16:12

ФСБ раскрыла правду о кочегаре из Коми — союзнике фашистов в годы ВОВ

ФСБ рассекретила документы о предателе родины во время ВОВ Семёне Ахраменко

Семён Ахраменко. Обложка © УФСБ России по Республике Коми

Семён Ахраменко. Обложка © УФСБ России по Республике Коми

ФСБ России по Республике Коми опубликовала рассекреченные материалы о предателе Родины Семёне Ахраменко. Как сообщает пресс-служба ведомства, он был членом карательного фашистского формирования, известного как «682-й Восточный батальон». После войны он работал кочегаром паровозного депо на станции Ира-Иоль. Именно тогда, в 1948 году, компетентные органы заинтересовались им.

Во время ВОВ Ахраменко проживал на территории Белорусской ССР, оккупированной немецкими войсками, и в 1943 году начал службу в полицейском гарнизоне, сражаясь против своих соотечественников. По данным архивов, «682-й Восточный батальон» вёл борьбу с партизанами, арестовывал их семьи и массово отправлял молодёжь СССР на принудительные работы в Германию. Также полицейские были известны своими поджогами жилых домов, общественных и колхозных зданий в населённых пунктах.

«Работая полицейским, Ахраменко неоднократно принимал участие в боях против партизан, в результате которых были жертвы, а также занимался ограблением советских граждан», — говорится в документе.

В марте 1944 года Ахраменко присоединился к созданному немцами «Союзу борьбы против большевизма» и принёс клятву верности Гитлеру. В архиве сохранились подлинные документы, подтверждающие это. 3 сентября 1948 года Линейный суд Печорской железной дороги признал его виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде 25 лет лишения свободы в исправительно-трудовом лагере, с последующим ограничением прав на пять лет. Последний документ в уголовном деле датирован 2001 годом и содержит заключение о том, что Ахраменко был обоснованно осуждён и не подлежит реабилитации.

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Ранее управление ФСБ по Волгоградской области опубликовало доклады для военного командования СССР, касающиеся боевых действий с немецкими войсками на Волге в 1942-1943 годах. В документах представлены оценки военной ситуации, отчёты о разведке и контрразведке, состояние оборонительных сил, положение местного населения, меры по обеспечению эпидемиологической безопасности, условия военного положения в регионе и борьба с преступностью.

Александра Мышляева
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