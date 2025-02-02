В ФСБ рассказали, как сталинградские чекисты помогли победить нацистов в битве за Волгу

Управление ФСБ по Волгоградской области рассекретило доклады военному руководству СССР о ходе сражения с немецкими захватчиками на Волге в 1942-1943 годах и обстановке на этом участке фронта Великой Отечественной войны. Публикация пресс-службы ведомства приурочена к годовщине Победы в Сталинградской битве.

«В день 82-й годовщины Победы в Сталинградской битве УФСБ России по Волгоградской области рассекретило архивные материалы, которые проливают свет на особо важные данные, передававшиеся военному руководству страны в дни битвы на Волге 1942-1943 гг.», — приводит сообщение ТАСС.

В рассекреченных докладах содержится характеристика военной обстановки, отчёты о разведывательной и контрразведывательной деятельности, состоянии оборонного комплекса, положении местного населения, мерах обеспечения эпидемиологической безопасности, режима военного положения в области и противодействия преступности. Собранную информацию глава УНКВД СССР по Сталинградской области майор Александр Воронин передавал руководству НКВД СССР, в частности командующему Сталинградским фронтом генерал-полковнику Андрею Ерёменко, командующему Донским фронтом генерал-лейтенанту Константину Рокоссовскому, Секретарю Сталинградского обкома ВКП (б), участнику Военного совета Сталинградского фронта Алексею Чуянову.

В УФСБ добавили, что сотрудники чрезвычайного комитета региона собирали важные сведения о наступлении нацистских войск, численности, составе и материальном обеспечении воинских частей противника. После того как вражескую группировку стали окружать, эта информация помогла выявить слабые места в обороне армии Третьего рейха, и блокировать её попытки перейти в наступления. Собранные данные стали одним из самых значительных вкладов сотрудников сталинградских спецслужб в Великую Победу.