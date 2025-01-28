Историки впервые представили документы из «жёлтой папки» Гитлера

Инициативная группа историков, возглавляемая директором научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егором Яковлевым, впервые в России представила переведённые на русский язык документы из гитлеровской «жёлтой папки». Документы, представленные во вторник в штаб-квартире Российского военно-исторического общества, содержат прямые распоряжения о предстоящем уничтожении голодом миллионов мирных советских граждан.

Содержимое «жёлтой папки» включает сборник директив для сотрудников экономического штаба «Ост», в которых прямо говорится о намерении уничтожить 20-30 миллионов советских граждан (известном как план Бакке или План голода). По словам Яковлева, каждый сельскохозяйственный представитель, отправлявшийся на оккупированные территории Советского Союза и работающий в хозяйственных инспекциях вместе с Вермахтом, осознавал последствия своих действий, так как в жёлтой папке было четко указано, что эти действия приведут к ужасному голоду, пишет РИА «Новости».