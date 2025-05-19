День пионерии 19 мая: 10 кадров без цензуры, как жили счастливые советские дети

С красным галстуком на шее и под звуки горна — именно такими мы помним советских пионеров. Life.ru собрал уникальные фотографии разных лет, которые рассказывают о том, как жили, учились и отдыхали дети в красных галстуках. 19 мая мы отмечаем День пионерии — праздник, основанный в честь пионерского движения, которое появилось ровно 103 года назад, в 1922 году.

Июль 1935 г. СССР. Советский писатель Алексей Максимович Горький в окружении пионеров.

Советские пионеры на архивных фотографиях: уникальные кадры из истории СССР. Фото © ТАСС / Репродукция ТАСС

17 июля 1955 г. СССР. Москва. Президент Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мин с пионерами московской школы № 692 во время прогулки на теплоходе «Максим Горький» по каналу имени Москвы.

Встречи пионеров с Горьким и Хо Ши Мином: исторические фотографии. Фото © ТАСС / Егоров Василий

Февраль 1964 г. СССР. Пионеры рассматривают вышитую картину во время занятий кружка.

Красный галстук и барабанная дробь: как воспитывали детей в пионерии. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС

Август 1967 г. СССР. Краснодарский край. Пионеры во время чтения писем во Всесоюзном пионерском лагере «Орлёнок».

От Артека до Орлёнка: знаменитые пионерские лагеря Советского Союза. Фото © ТАСС / Юрий Меснянкин

Май 1968 г. Торжественный парад пионеров, посвящённый 50-летию ВЛКСМ и Дню Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина.

Пионерское движение в СССР: чему учили детей в красных галстуках. Фото © ТАСС / Шилкин В.

Июнь 1972 г. СССР. Башкирская АССР. Лагерь юных туристов и краеведов в Учалинском районе.

Как воспитывали патриотизм в советских пионерских организациях. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Май 1978 г. СССР. Старшая пионервожатая школы № 1 Татьяна Лобанова перед знаменем пионерской дружины.

Всесоюзная пионерская организация: история создания и развития. Фото © ТАСС / Юрий Белозеров

Октябрь 1979 г. СССР. Челябинская область. Магнитогорск. Сталевар Магнитогорского металлургического комбината Анатолий Иванович Чуенков и его помощник Виктор Михайлович Кошкин (справа налево на дальнем плане) во время приёма поздравлений с трудовыми успехами от пионеров подшефной средней общеобразовательной школы № 24.

Пионерские традиции в современной России: что сохранилось до наших дней. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Июнь 1981 г. СССР. Москва. Выступает детский хор института художественного воспитания детей Академии педагогических наук СССР.

«Будь готов — всегда готов»: девиз пионеров и его значение в СССР. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин, Александ Чумичев

Июнь 1985 г. СССР. Украинская ССР. Крымская область. Дети у костра во Всесоюзном пионерском лагере «Артек» имени В.И. Ленина.

День пионерии 19 мая 2025 года: лучшие фотографии. Фото © ТАСС / Олег Иванов, Борис Кавашкин