День пионерии 19 мая: 10 кадров без цензуры, как жили счастливые советские дети
Life.ru собрал архивные фотографии пионеров разных лет — от встреч с великими людьми до посиделок у костра в Артеке. Смотрим, как жило наше поколение с красными галстуками на шее.
День пионерии 19 мая 2025 года: история праздника и традиции организации. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Олег Иванов, Борис Кавашкин
С красным галстуком на шее и под звуки горна — именно такими мы помним советских пионеров. Life.ru собрал уникальные фотографии разных лет, которые рассказывают о том, как жили, учились и отдыхали дети в красных галстуках. 19 мая мы отмечаем День пионерии — праздник, основанный в честь пионерского движения, которое появилось ровно 103 года назад, в 1922 году.
Июль 1935 г. СССР. Советский писатель Алексей Максимович Горький в окружении пионеров.
Советские пионеры на архивных фотографиях: уникальные кадры из истории СССР. Фото © ТАСС / Репродукция ТАСС
17 июля 1955 г. СССР. Москва. Президент Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мин с пионерами московской школы № 692 во время прогулки на теплоходе «Максим Горький» по каналу имени Москвы.
Встречи пионеров с Горьким и Хо Ши Мином: исторические фотографии. Фото © ТАСС / Егоров Василий
Февраль 1964 г. СССР. Пионеры рассматривают вышитую картину во время занятий кружка.
Красный галстук и барабанная дробь: как воспитывали детей в пионерии. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС
Август 1967 г. СССР. Краснодарский край. Пионеры во время чтения писем во Всесоюзном пионерском лагере «Орлёнок».
От Артека до Орлёнка: знаменитые пионерские лагеря Советского Союза. Фото © ТАСС / Юрий Меснянкин
Май 1968 г. Торжественный парад пионеров, посвящённый 50-летию ВЛКСМ и Дню Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина.
Пионерское движение в СССР: чему учили детей в красных галстуках. Фото © ТАСС / Шилкин В.
Июнь 1972 г. СССР. Башкирская АССР. Лагерь юных туристов и краеведов в Учалинском районе.
Как воспитывали патриотизм в советских пионерских организациях. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер
Май 1978 г. СССР. Старшая пионервожатая школы № 1 Татьяна Лобанова перед знаменем пионерской дружины.
Всесоюзная пионерская организация: история создания и развития. Фото © ТАСС / Юрий Белозеров
Октябрь 1979 г. СССР. Челябинская область. Магнитогорск. Сталевар Магнитогорского металлургического комбината Анатолий Иванович Чуенков и его помощник Виктор Михайлович Кошкин (справа налево на дальнем плане) во время приёма поздравлений с трудовыми успехами от пионеров подшефной средней общеобразовательной школы № 24.
Пионерские традиции в современной России: что сохранилось до наших дней. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер
Июнь 1981 г. СССР. Москва. Выступает детский хор института художественного воспитания детей Академии педагогических наук СССР.
«Будь готов — всегда готов»: девиз пионеров и его значение в СССР. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин, Александ Чумичев
Июнь 1985 г. СССР. Украинская ССР. Крымская область. Дети у костра во Всесоюзном пионерском лагере «Артек» имени В.И. Ленина.
День пионерии 19 мая 2025 года: лучшие фотографии. Фото © ТАСС / Олег Иванов, Борис Кавашкин
Сегодня, глядя на фотографии пионеров разных лет, мы видим счастливые лица детей, которые верили в светлое будущее и были готовы приближать его своими маленькими, но важными делами. И кто знает — может быть, именно в этом и заключается главный урок пионерии, который стоит передать современным детям? Недавно Life.ru рассказывал об очень тяжёлом фильме, но в нём тоже есть пионеры.
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