Мокей Мокрый на Руси: Чей это праздник и что категорически нельзя делать 24 мая

На Руси в давние времена был распространён один интересный обычай. Перед началом лета, 24 мая по григорианскому календарю и 11 мая по юлианскому, отмечали день Мокея Мокрого. Это православный праздник, который одновременно являлся важной временной точкой для крестьян: так они понимали буквально всё о будущем лете. Сейчас День славянской письменности и культуры, который отмечается в ту же дату, гораздо известнее, хотя его и ввели только в 1863 году в Российской империи. Но до XIX века славяне отмечали именно Мокея Мокрого. Рассказываем, что известно об этом празднике.

Мокей Мокрый: История праздника

Мокей Мокрый — как он появился? Что послужило толчком для славян, чтобы начать его отмечать? Фото © Wikipedia / Виктор Михайлович Васнецов

В 988 году Владимир Святой крестил Русь. Это спровоцировало множество исторических процессов: новгородские славяне поначалу крестились неохотно, те, кто уже прошёл обряд крещения, всё равно продолжали почитать Перуна и Велеса, только не в виде языческих богов, а в виде самых симпатичных им христианских святых. Поэтому множество праздников, которые дожили до наших дней как православные, на самом деле представляют собой некий «сплав» христианских и языческих традиций. Похожая ситуация произошла с Мокеем Мокрым. В качестве части славянского культа его могли отмечать и до 988 года, но окончательно праздник оформился только тогда, когда сложилось православие в том виде, в котором мы знаем его сейчас. Он мог оформиться сразу, ведь перевод «Евхологиона» («Молитвослова») на славянский язык осуществили ещё Кирилл и Мефодий, а святой, которому отдают честь во время праздника, жил в третьем веке. Но мог появиться и позже. Ясно одно: со времён московского князя Ивана Калиты, собирателя русских земель, Мокея Мокрого отмечали точно. А это XIV век, Калита скончался в 1340 году.

Мокей Мокрый: Значение праздника

Мокей Мокрый — это важная веха в жизни средневекового славянского крестьянина. Фото © Youtube / МАНИЯ СЛОВ

Мокей Мокрый 24 мая — дата, когда славянские крестьяне могли многое понять о будущем лете. По этому дню определяли, будет ли летом достаточно дождей или грянет засуха, а может, лето и вовсе будет промозглым, что снизит урожай. Посевные работы на 11 (24) мая приостанавливали. В народе праздник носил и другие названия: день обновления Царь-града, Макрия и Целагряд. А ещё — это день памяти христианского святого Мокия Амфипольского. О том, кем был Мокий, когда он жил и почему был канонизирован, — далее.

Кем был святой Мокий Амфипольский

Святой Мокий Амфипольский — человек, который дал название и дату этому празднику. Фото © obitel-minsk.ru

Святой Мокий Амфипольский родился в Риме в начале III века нашей эры в семье Евфратия и Евстафии. В сознательном возрасте он переселился в провинцию Фракия, а именно — в город Амфиполь на реке Стримон. Останки этого города можно до сих пор найти в Греции, хотя образовался город на территории Македонского царства. Мокий был священником, причём ещё и миссионером: он активно проповедовал язычникам, не давая им ни дня отдохнуть от увещеваний принять христианскую веру. На праздновании Дионисий во время жертвоприношения Мокий ворвался в храм и перевернул алтарь, рассыпав ладан. Правитель Амфиполя Лаодикий приказал страже повесить Мокия на дереве, а ещё обстрогать его железными когтями. Это не убило Мокия — пришлось довериться раскалённой печи, которая оставила Мокия целым и невредимым, а вот Лаодикий и девять его стражников погибли. Мокия ещё долго мучили следующие анфипаты, пока один из них не догадался отправить его в город Византий, где святого окончательно замучили и умертвили.

Мокий Амфипольский впоследствии стал христианским святым. При Константине Великом, который крестил Римскую империю в 324 году, был построен храм в честь священномученика Мокия. Храм появился в том городе, где мученик принял смерть, в Византии. В этот храм в 530 году, уже после распада Римской империи, поместили мощи святого. Потом там же оказались мощи другого православного святого, врача Сампсона Странноприимца. Мокию посвящена церковная служба, которая входит в минею.

Молитвы на Мокея Мокрого

А ещё Мокию Амфипольскому посвящены тропарь и кондак из Молитвослова. Вот так выглядит тропарь: «И нравом причастник, / и престолом наместник апостолом быв, / деяние обрёл еси, Богодухновенне, / в видения восход; / сего ради, слово истины исправляя, / и веры ради пострадал еси даже до крове, / священномучениче Мокие. / Моли Христа Бога / спастися душам нашим».

А это кондак святому Мокию Амфипольскому: «Вооружився щитом веры, / нечестивых ополчения стерл еси, священномучениче, / и венец от Христа взял еси, Мокие, / тем и, со Ангелы радуяся, спасай от бед поющия тя, // моля непрестанно о всех нас».

Что можно и нельзя делать на Мокея Мокрого 24 мая

На Мокея Мокрого лучше лишний раз поберечься. Кто знает, откуда придёт следующая небесная кара. Фото © Shutterstock / FOTODOM / maxbelchenko

Мокей Мокрый — это православный праздник. А православные праздники достаточно строго регулируются Церковью. Поэтому лучше знать, что в этот день обязательно нужно сделать, а каких действий стоит избегать. Возможно, именно с ближайшего Мокея Мокрого у кого-то начнётся воцерковлённая, праведная жизнь.

Рассказываем, что можно делать в праздник Мокей Мокрый. Нужно наблюдать за погодой. В славянском мире это один из смыслов праздника.

Надо вспомнить добрым словом ушедших людей и подарить в память о них незабудку. Они как раз зацветают 24 мая.

Проведите обряд на урожай. Надо выйти в поле и сжечь либо пучок соломы с Рождества, либо вербу с Вербного воскресенья.

На Мокея Мокрого запретов немного, но они всё равно очень важные. Наши предки им точно следовали: пятьсот лет назад от того, будете вы нарушать запреты или нет, зависела буквально ваша жизнь. Например, урожай на ближайший год, а значит, также сила и здоровье.

Вот что нельзя делать на Мокея Мокрого 24 мая. Нельзя работать в поле, сеять хлеб. Под запретом в принципе все посевные работы. Считалось, что, стоит вам ослушаться, тут же пойдёт град и перебьёт посевы.

Лучше не купаться в озёрах и реках, там много русалок и водяных.

Незамужним девушкам не стоит подметать пол, потому что уборка может отвадить женихов.

Приметы на Мокея Мокрого

У наших предков было множество примет на Мокея Мокрого. Многие из них остались в русском языке в виде пословиц и поговорок. Вот они. Мокро на Мокея — жди лета ещё мокрее.

В день Мокея мокро — всё лето мокрое, и наоборот.

Если радуга высоко в небе — это к ветрам, а если низко — к большому горю.

Если на рассвете солнце багряное — летом будут грозы, а если красное — пожары.