День славянской письменности и культуры 2025: Когда отмечать, в чём значение этого важного праздника В мае 2025 года в России и других странах отметят День славянской письменности и культуры. Его также называют Днём святых Кирилла и Мефодия. Об истории и традициях этого праздника читайте подробнее в материале Life.ru. 23 мая, 04:00 День Кирилла и Мефодия — это День славянской письменности и культуры. Коллаж © Life.ru Фото © Wikipedia / Пашков

День славянской письменности и культуры — это одновременно День святых Кирилла и Мефодия. Именно братья-миссионеры из греческого города Солунь, то есть Салоники, создали славянскую письменность и своим авторитетом обратили множество «склавинов» в христианство. Эти события произошли ещё до разделения церквей, поэтому Кирилл и Мефодий являются святыми даже в католичестве. В материале расскажем, когда будет День славянской письменности в 2025 году, в чём его значение и какие страны его отмечают.

Когда отмечается День славянской письменности и культуры

День славянской письменности и культуры 2025: весенний праздник. Фото © Wikipedia / Testus

День славянской письменности и культуры, также День святых Кирилла и Мефодия, отмечается 24 мая. Но это по светскому, Григорианскому календарю. В православном, церковном календаре, Юлианском, праздник проходит 11 мая. Если коротко, то 11 мая и 24 мая — это одно и то же число, просто с разными цифрами в разных календарях. Это день, когда принято почитать обоих братьев. Но у Кирилла есть собственный праздник, как и у Мефодия. Первого чествуют 14 (27) февраля, второго — 6 (19) апреля. То есть в светском календаре День Кирилла — 27 февраля, День Мефодия — 19 апреля.

История и значение праздника святых Кирилла и Мефодия

Как так получилось, что благодаря двум греческим братьям мы празднуем День славянской письменности? Фото © Wikipedia / Jan Matejko

Суть праздника в честь святых Кирилла и Мефодия укоренена в просветительской деятельности двух греческих миссионеров. День славянской письменности и культуры не существовал бы без святых Кирилла и Мефодия. Они были братьями, рождёнными в городе Фессалоники. Теперь это Салоники, а в славянской традиции город звался Солунь. Их отец, Лев, был армейским офицером, командиром особого византийского подразделения друнга и напрямую подчинялся стратегу, губернатору Фессалоники. О национальной принадлежности братьев можно спорить бесконечно. Они могли быть греками, так как родились в Салониках. Они могли быть славянами, потому что прекрасно знали славянский язык. А некоторые летописи называют их болгарами.

При рождении Кирилл был Константином, своё духовное имя он получил уже после пострига в монахи. А его брат, Мефодий, вообще стал епископом. В 860–862 годах они путешествовали в Хазарский каганат, чтобы склонить правителя Хазарии сменить свою иудейскую веру на христианскую. Произошёл религиозный диспут между Кириллом, мусульманским кадием и еврейским раввином. Победил раввин, хазары остались иудеями. В 862 году в Константинополь пришло посольство от правителя Великой Моравии. Князь Ростислав просил прислать к нему самого талантливого и святого просветителя. Таковым оказался Кирилл. Уже в 863 году братья создали славянский алфавит. Именно 24 мая они закончили писать первую славянскую азбуку. Это была кириллица, состоящая из 43 букв. С тех пор Кирилла и Мефодия чтут во всех славянских странах.

Как славяне придумали отмечать праздник письменности и культуры

Благодаря моравскому князю Ростиславу славяне обрели письменность. Древнейшие предполагаемые изображения Кирилла и Мефодия. Фото © Wikipedia

Великая Моравия не могла существовать вечно. Это было славянское государство в Центральной Европе, которому постоянно приходилось отражать нападки франков и других германцев. Уже в 907 году Моравия была разгромлена. Но в 864 году крестился Борис I, болгарский хан, поэтому славянская азбука пришлась как нельзя кстати. Вскоре крестилась вся Болгария, и создателей своего алфавита болгары стали почитать. Уже в IX веке Кирилла и Мефодия признали святыми, в X установился их культ в Болгарии, а XII век — время, когда солунские братья приобретают свой праздник, 11 мая. Спустя тысячу лет после изобретения славянской письменности, в 1863 году, День Кирилла и Мефодия стали официально отмечать в России. На международном уровне это был День славянской письменности и культуры.

В каких ещё странах отмечают День Кирилла и Мефодия

День славянской письменности 2025 — это 24 мая, его отмечают везде, во всём славянском мире.

День славянской письменности 2025 будут отмечать не только в России, ведь мы не единственная славянская страна. Скорее единственная страна, где славяне живут бок о бок с представителями других коренных народов. День Кирилла и Мефодия будут отмечать 24 мая в Беларуси, Болгарии, Северной Македонии, Словакии, России, Сербии, Словении, Украине, Чехии, Приднестровье, Хорватии, Черногории... По всему славянскому миру!

День славянской письменности и культуры в Болгарии

В Болгарии День Кирилла и Мефодия снискал особенную популярность. Фото © Wikipedia / Avram Dichov

Болгария крестилась в 864 году, уже через год после того, как Кирилл и Мефодий разработали кириллицу. Поэтому христианство и братья-миссионеры ассоциируются у болгар не только с новой верой, но и с грамотностью. Уже через 50–60 лет болгары начали праздновать день этих святых, причём широко. Для них это День болгарского просвещения, культуры и славянской письменности. Впервые в Новом времени этот праздник прошёл в 1803 году в Шумене. Это было время болгарского национального возрождения. Болгары, долгое время бывшие под властью мусульман-турок, заново обретали свою идентичность. С 1990 года День Кирилла и Мефодия — выходной в Болгарии.

День Кирилла и Мефодия 2025 в Сербии

В Сербии День славянской письменности и культуры тоже отмечают 24 мая. Праздники часто организуют Славистическое общество Сербии и кафедра славистики филологического факультета Белградского университета. Это в большей степени официальное мероприятие: президент Сербии открывает памятники, зовёт послов других стран на приёмы. Люди собираются у главных православных храмов страны и устраивают творческие мероприятия.

День славянской письменности и культуры в Чехии

В Чехии, как и в Словакии, День славянской письменности и культуры отмечается, но не так, как принято у восточных славян. Чешское число — 5 июля. Да и называется День Кирилла и Мефодия по-другому — это День святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Для чехов праздник имеет глубокое религиозное значение: проходят службы в католических церквях, которые нужно обязательно посетить. А 5 июля — это число, когда Кирилл и Мефодий пришли в Великую Моравию.

Интересные факты о Дне Кирилла и Мефодия

День славянской письменности и культуры — это очень интересный праздник. Святые Кирилл и Мефодий с учениками. Фото © Wikipedia / Petar Milošević

На День славянской письменности и культуры принято вспоминать людей, без которых славяне так и остались бы бесписьменным народом, бродящим между деревьев в лесу вместе с дикими животными. Но теперь у нас есть письменность, культура, наука, хорошая медицина и прочие достижения цивилизации. В честь этого рассказываем вам самые интересные факты, связанные с Днём Кирилла и Мефодия.

Кирилл и Мефодий разработали славянскую письменность в 863 году. В этом же году в летописях впервые упоминается Смоленск! Официально 863-й — год основания Смоленска, но город существовал и раньше, задолго до этой даты. Просто под 863 годом обозначено следующее событие: Аскольд и Дир, первые князья Киева, шли из Новгорода в Константинополь. По пути им попался Смоленск, куда те заходить не стали, так как город был уж очень укреплённым и густонаселённым.

Перед кириллицей существовала ещё одна славянская азбука — глаголица. В ней было 40 букв, а в кириллице — 43. До сих пор неизвестно, кто создал глаголицу, а кто — кириллицу. Кирилл или Мефодий? А может, глаголица была тут до них?

В Чехии в честь Дня Кирилла и Мефодия длинные выходные.

Болгария образовалась в 681 году, страну основал хан Аспарух.

Ростислав, князь Великой Моравии, причислен к лику святых Чехословацкой православной церковью в 1994 году.

Болгарский царь Борис I в 860 году вторгся в Рашку (средневековое сербское государство). А после крещения получил имя Михаил в честь императора Византии.

Древняя история славян — это так интересно! Где бы вы предпочли жить: в Великой Моравии при Ростиславе, в Новгороде при Рюрике или в Болгарии при Борисе I? А может, и вовсе в Рашке при Властимире Просигоевиче? В любом случае с 863 года у нас есть буквы, которыми мы можем написать этот текст. И совсем недавно Life.ru написал про татарский Сабантуй.

Авторы Любовь Свободная