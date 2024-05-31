В Санкт-Петербурге объявлен оранжевый уровень опасности из-за аномальной жары

В Санкт-Петербурге из-за высокой температуры воздуха до полудня 2 июня будет действовать оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщила администрация губернатора города.

"По информации Росгидрометцентра, в Санкт-Петербурге до 12 часов 2 июня объявлен оранжевый уровень опасности из-за аномально жаркой погоды", — информировала пресс-служба городских властей.

По прогнозам, среднесуточная температура будет превышать норму на 7–10 градусов. Кроме того, синоптики обещают грозы, ливни и град, в связи с чем на период с 12:00 до 19:00 1 июня объявлен жёлтый уровень опасности.

В субботу днём в Северной столице, по данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается +28 °С, в воскресенье — около +26 °С. Только к понедельнику столбики термометров упадут до +24 °С днём.