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Регион
31 мая, 20:08

Эксперт рассказал, как защитить авто во время грозы

Автоэксперт Кирьянов: Во время грозы авто нужно ставить в гараж или под навес

Во время грозы, которую обещают в ближайшие дни в Московском регионе, лучше не садиться за руль. Если такой возможности нет, следует быть особенно внимательными на дороге. Об этом в беседе с интернет-изданием Regions рассказал эксперт по обслуживанию и ремонту автомобилей Руслан Кирьянов.

"Не забывайте соблюдать дистанцию, скоростной режим и старайтесь сильно не гнать. Если будет сильный ветер, то избегайте парковочных мест рядом с шаткими конструкциями и под деревьями", — объяснил специалист.

По его словам, оставлять машину лучше в гараже или в другом закрытом месте, как вариант — под навесом. В этом случае молния уйдёт в землю, не затронув автомобиль.

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Ранее Life.ru писал, что в последний день мая Москву накрыл мощный ливень, который привёл к серьёзному потопу. Так, на севере столицы машины ушли под воду, а деревья повалило ураганным ветром. На выходные синоптики спрогнозировали грозу с дождём в столице и области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frantsev

Лариса Сафронова
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