Эксперт рассказал, как защитить авто во время грозы

Во время грозы, которую обещают в ближайшие дни в Московском регионе, лучше не садиться за руль. Если такой возможности нет, следует быть особенно внимательными на дороге. Об этом в беседе с интернет-изданием Regions рассказал эксперт по обслуживанию и ремонту автомобилей Руслан Кирьянов.

"Не забывайте соблюдать дистанцию, скоростной режим и старайтесь сильно не гнать. Если будет сильный ветер, то избегайте парковочных мест рядом с шаткими конструкциями и под деревьями", — объяснил специалист.

По его словам, оставлять машину лучше в гараже или в другом закрытом месте, как вариант — под навесом. В этом случае молния уйдёт в землю, не затронув автомобиль.