Эксперт объяснила, как весь сезон сохранять чистоту на даче

Отдых на даче нравится не только фанатам огородных и садовых работ. Всё больше людей уезжают за город для смены обстановки, отдыха от суеты, в отпуск и на каникулы. О том, как навести порядок на даче, узнал Life.ru.

Запаситесь нужным инвентарём

Для уборки или мелкого ремонта на даче требуется инвентарь. Чтобы каждый раз не привозить его из города, оставьте там самое необходимое: для ремонта – стремянку и молоток, для уборки на участке – грабли, лопату, тачку, для уборки дома – швабру, щётки, вёдра и тряпки из разных материалов. Не забудьте взять несколько чистящих средств для различных поверхностей – плитки, деревянного пола, окон, зеркал. Также пригодятся моющие средства для посуды, порошок для стирки и мусорные пакеты, советует эксперт дивизиона "Средства по уходу за домом" "Юнилевер Русь" Антонина Синьковская.

Вытирайте пыль с поверхностей

Даже если вы не живёте на даче постоянно, не пренебрегайте поддерживающей уборкой раз в неделю, ведь в ваше отсутствие на поверхностях скапливается пыль. Быстрая влажная уборка пыли с мебели и пола не займёт много времени, зато находиться в чистом доме со свежим воздухом будет приятнее. Регулярно проветривайте дом. Раз в несколько месяцев проводите генеральную уборку – стирайте весь текстиль, выбивайте и чистите ковры, перемывайте посуду.

Выбирайте подходящие чистящие средства

Сегодня в магазинах можно найти большое количество средств для уборки дома. В первую очередь Синьковская рекомендует обратить внимание на биоразлагаемые средства: натуральные биоразлагаемые полимеры распадаются на соли и воду и при этом не выделяют токсичные вещества и не наносят вреда окружающей среде.

Проводите дезинфекцию дома

По приезде осмотрите дом. Важно убедиться, что пока вас не было, не появились мелкие грызуны или плесень на стенах. Раз в несколько месяцев проводите дезинфекцию. Не забывайте о мерах предосторожности: при контакте с токсичными средствами надевайте перчатки, дышите через марлевую или тканевую повязку. От сырости в доме, особенно в деревянных постройках, может образоваться плесень или грибок. Если обнаружили их, обязательно обработайте поверхность специальными антибактериальными средствами, чтобы плесень не охватила больший участок и в следующий приезд не пришлось тратить целый день на обработку.

Не оставляйте скоропортящуюся еду

Перед отъездом в город проверьте, не оставили ли на даче продукты, которые не смогут долго храниться при комнатной температуре. Свежую еду из холодильника лучше забрать с собой: если неожиданно отключат электричество, то она испортится, и в доме будет стоять неприятный запах. Если оставляете нескоропортящиеся продукты, упакуйте их в герметичную упаковку, чтобы насекомые не смогли добраться до запасов.