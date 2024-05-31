Мятлик или лисохвост луговой? Россиянам рассказали, какой газон выбрать для дачи
Эксперт Васильев: Косить газон лучше барабанной косилкой
Сеять газон лучше в мае, когда почва после таяния снега уже довольно сухая. Обложка © Freepik.com / prostooleh
Газон привлекает многих дачников своей дешевизной и неприхотливостью. Это не цветник, за которым нужен постоянный уход, — посеял и забыл. Однако и здесь есть свои тонкости. На что обратить внимание при покупке газонной травы и где её посадить, чтобы получилась сочная зелёная лужайка, Life.ru рассказал эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании "Главснаб" Федор Васильев.
Газонная трава — очень востребованный элемент ландшафтного дизайна и применяется практически везде. Но для каждой задачи есть свой вид газона. Для дачи лучше всего выбирать неприхотливый газон с хорошей всхожестью и разнообразием трав. Если хотите на своём участке луговое разнотравье, выбирайте луговой газон, для изысканного декора покупайте мавританский, а для спортивной площадки — траву для спортивных газонов.
Обычно назначение газонной травы указано на упаковке, но Васильев рекомендует самостоятельно изучить травяной состав. Именно так вы лучше всего поймёте, подходит ли газон для ваших условий.
- Для открытых участков, находящихся постоянно под солнцем, приобретайте семена райграса пастбищного, лисохвоста лугового, тимофеевки луговой.
- На теневые участки лучше высаживать смесь, где в составе есть овсяница красная.
- В тех местах, где участок закрыт от ветра и постоянно есть высокая влажность, трава может быть подвержена грибковым заболеваниям. Для подобных мест идеальный выбор — мятлик луговой, мятлик однолетний, овсяница овечья. Также эти виды трав образуют плотный слой дёрна, устойчивый к вытаптыванию, поэтому из них получается хорошее покрытие для спортивной площадки.
Сеять газон лучше в мае, когда почва после таяния снега уже довольно сухая. А летом этого делать не стоит, так как активная фаза роста придётся на жаркое и засушливое время и газон потребует в разы больше влаги. В итоге газон вырастет, но будет слабым и хуже переживёт зиму.
Косить проросшую траву можно только через 2-3 недели после посева, когда высота растений достигает в среднем 10 см. Лучше делать это барабанной косилкой, так как роторные повреждают траву. Если трава растёт редко, можете провести дополнительный посев и сделать слой гуще. Стоит помнить, что в углах и рядом с дорожками газон нуждается в более обильном поливе, так как там он недополучает влагу.
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