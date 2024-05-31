Мятлик или лисохвост луговой? Россиянам рассказали, какой газон выбрать для дачи Эксперт Васильев: Косить газон лучше барабанной косилкой 31 мая, 13:31 Сеять газон лучше в мае, когда почва после таяния снега уже довольно сухая. Обложка © Freepik.com / prostooleh

Газон привлекает многих дачников своей дешевизной и неприхотливостью. Это не цветник, за которым нужен постоянный уход, — посеял и забыл. Однако и здесь есть свои тонкости. На что обратить внимание при покупке газонной травы и где её посадить, чтобы получилась сочная зелёная лужайка, Life.ru рассказал эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании "Главснаб" Федор Васильев.

Газонная трава — очень востребованный элемент ландшафтного дизайна и применяется практически везде. Но для каждой задачи есть свой вид газона. Для дачи лучше всего выбирать неприхотливый газон с хорошей всхожестью и разнообразием трав. Если хотите на своём участке луговое разнотравье, выбирайте луговой газон, для изысканного декора покупайте мавританский, а для спортивной площадки — траву для спортивных газонов. Федор Васильев Эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании "Главснаб"

Обычно назначение газонной травы указано на упаковке, но Васильев рекомендует самостоятельно изучить травяной состав. Именно так вы лучше всего поймёте, подходит ли газон для ваших условий.

Для открытых участков, находящихся постоянно под солнцем, приобретайте семена райграса пастбищного, лисохвоста лугового, тимофеевки луговой.

На теневые участки лучше высаживать смесь, где в составе есть овсяница красная.

В тех местах, где участок закрыт от ветра и постоянно есть высокая влажность, трава может быть подвержена грибковым заболеваниям. Для подобных мест идеальный выбор — мятлик луговой, мятлик однолетний, овсяница овечья. Также эти виды трав образуют плотный слой дёрна, устойчивый к вытаптыванию, поэтому из них получается хорошее покрытие для спортивной площадки.

Сеять газон лучше в мае, когда почва после таяния снега уже довольно сухая. А летом этого делать не стоит, так как активная фаза роста придётся на жаркое и засушливое время и газон потребует в разы больше влаги. В итоге газон вырастет, но будет слабым и хуже переживёт зиму.

Косить проросшую траву можно только через 2-3 недели после посева, когда высота растений достигает в среднем 10 см. Лучше делать это барабанной косилкой, так как роторные повреждают траву. Если трава растёт редко, можете провести дополнительный посев и сделать слой гуще. Стоит помнить, что в углах и рядом с дорожками газон нуждается в более обильном поливе, так как там он недополучает влагу.

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