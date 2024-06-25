От шампуров до садовых инструментов: Хирург рассказала, где на даче можно подхватить столбняк Врач Зубова предупредила дачников: В 50% случаев столбняк приводит к смерти 25 июня, 05:00 Подхватить столбняк на даче — вполне реальная угроза. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Caftor

Столбняк можно отнести к одной из самых грозных дачных опасностей. Это инфекционное заболевание, поражающее нервную систему и вызывающее характерные судороги скелетных мышц. Согласно открытой статистике, на территории России от столбняка погибает 12–14 человек. Подробнее о том, как избежать этой заразы, в беседе с Life.ru рассказала хирург, эксперт лаборатории "Гемотест" Нина Зубова.

Возбудитель столбняка — столбнячная палочка (по-научному — бактерия Clostridium tetani). Долгое время споры этой бактерии могут жить в почве или в фекалиях животных. Если же они попадают в благоприятную среду, рану на теле человека, то сразу же активизируются, превращаются в полноценную клетку и начинают быстро размножаться. При этом столбнячная палочка выделяет особое вещество — тетанотоксин. Это вещество сначала взаимодействует с периферическими нервными волокнами, затем поражает центральную нервную систему, вызывая судороги, ригидность (напряжение) мышц, сбой в работе сердца, трудность с дыханием.

Подхватить столбняк можно, поранившись о ржавые или грязные предметы, старые шампуры, садовые инструменты, острые детали дачной техники. Если при этом в рану попадут ржавчина, земля или частицы фекалий животных, то риск заражения возрастает многократно. Хирург Нина Зубова

Инкубационный период столбняка длится от трёх дней до трёх недель, но, по статистике, первые симптомы болезни появляются примерно на десятый день после травмы. К ним относятся болезненные спазмы мышц в области раны, позднее — во всём теле, во время которых человек выгибает шею и спину, судорожно прижимает руки к телу, стискивает челюсти. Вызвать приступ спазмов могут яркий свет, громкий звук, незначительный порыв ветра и даже прикосновение другого человека.

— Другие признаки болезни — затруднённое глотание, напряжённые, окаменевшие мышцы живота, боль в голове и горле, слишком высокое или, наоборот, слишком низкое давление, повышенная температура тела (39–40 °C и выше), обильное потоотделение, выгибание тела дугой, — перечислила собеседница Life.ru.

Без лечения болезнь может привести к сердечной и дыхательной недостаточности, закупорке лёгочной артерии, перелому позвоночника. В 50% случаев столбняк приводит к смерти человека.

— Если во время дачных работ вы поранились, то как можно скорее обратитесь к врачу. Специалист обработает рану и назначит меры экстренной профилактики развития болезни. Чаще всего — это введение столбнячного анатоксина: вещества, которое не даст токсинам бактерий повредить нервные окончания, — советует врач.

Для профилактики столбняка необходимо вакцинироваться согласно календарю профилактических прививок, повторять вакцинацию рекомендуется раз в десять лет, а все дачные работы (особенно связанные с садовыми инструментами и грунтом) проводить в перчатках из плотного латекса или нитрила.

Кстати, дачники, работая с почвой, могут подхватить ещё и такие опасные инфекции, как токсоплазмоз и бешенство. Риск заразиться токсоплазмозом есть и в том случае, если на участке гуляют соседские или дикие кошки. Дело в том, что они могут быть переносчиками инфекции. Заболеть легко, если после контакта голыми руками с их экскрементами потрогать лицо или слизистую.

Авторы Андрей Горяничев